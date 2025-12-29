Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Tallerón GijónGordo de VillamanínLío presupuestos AsturiasBajas emisiones OviedoOviedo Capital Europea de la Cultura
instagramlinkedin

Investigación

Suspendida definitivamente en Murcia la búsqueda de un hombre desaparecido en el río el día de Navidad: "No había nada"

La Guardia Civil, cuerpo que lleva la investigación, transmite a Bomberos y Policía Local que no es necesario continuar con el rastreo en el cauce

Bomberos, en una embarcación, hace unos días, cuando aún se buscaba en el río.

Bomberos, en una embarcación, hace unos días, cuando aún se buscaba en el río. / L. O.

Ana Lucas

Bomberos y agentes de la Policía Local han dado por finalizada la búsqueda del hombre desaparecido en el río Segura en Murcia sin hallar ningún indicio de la presencia de una persona en el agua. La Guardia Civil, cuerpo que lleva la investigación, transmite a Bomberos y Policía Local que no es necesario continuar con el rastreo en el cauce, indican fuentes cercanas al caso.

Tras escudriñar a conciencia la zona del Segura acotada, "no había nada", apuntan las mismas fuentes.

Cabe recordar que el aviso saltó en la noche del 25 de diciembre, cuando un hombre llamó al 112 para decir que su acompañante se había precipitado al agua y no podía salir por sus propios medios. Al lugar ya se movilizaron entonces bomberos y agentes de la Policía Local, que trataron de dar con esta persona, sin éxito.

Las tareas de búsqueda continuaron el día siguiente. Entonces, una decena de efectivos de los Bomberos en tres vehículos se centraban en la zona del carril Poceros, en Alquerías, donde el testigo aseguró que cayó el varón al agua.

"Un brazo" en el agua

Según explicó esta persona en su llamada a Emergencias, iban él y su amigo caminando por la orilla del río cuando, de pronto, se percató de que su acompañante ya no estaba a su lado. Entonces escuchó un grito de auxilio que provenía del agua y alcanzó a ver "un brazo" en el cauce. Fue entonces cuando cogió su móvil y telefoneó para pedir ayuda.

En marzo se produjo un suceso similar en el municipio, lamentablemente con un final luctuoso. La búsqueda del desaparecido del río en Murcia acababa con el hallazgo de un cadáver en el agua. La Policía Nacional, cuerpo encargado del caso, confirmaba el descubrimiento en el agua a una persona sin vida. Era un hombre de 39 años que se llamaba Baba.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El gran proyecto de Oviedo que transformará todo un barrio para impulsar la candidatura a Capital Europea de la Cultura
  2. Colas en Lidl para hacerse con las zapatillas deportivas más baratas del mercado: disponible en todas las tallas por menos de 10 euros
  3. ¿A qué se va a dedicar la antigua comisaría de la Policía Local de Gijón? La Alcaldesa tiene una clara apuesta porque 'cada día se necesita más espacio
  4. Los coches sin etiqueta ambiental también podrán circular por la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo (con condiciones)
  5. Vecinos de La Corredoria denuncian la saturación “insostenible” de una de las líneas de transporte urbano del barrio
  6. El mensaje de un conocido dramaturgo asturiano afectado por el escándalo del Gordo de Villamanín: 'Son doce hombres por los que hay que tener piedad
  7. Otro 'mayorín' en El Angliru: se salta el cierre, acaba en la cuneta por el hielo, llama al 112 y tiene que ir el Alcalde a echar sal
  8. El Oviedo cierra la llegada del delantero uruguayo Thiago Borbas, que llega desde Brasil

Censo de jabalís en España: 2,4 millones de ejemplares, y subiendo

Censo de jabalís en España: 2,4 millones de ejemplares, y subiendo

Una lancha de Salvamento Marítimo se desplaza desde Gijón para sofocar el incendio en un pesquero cerca de Rivadedeva

Una lancha de Salvamento Marítimo se desplaza desde Gijón para sofocar el incendio en un pesquero cerca de Rivadedeva

VÍDEO: La ley antitabaco cumple 20 años... y los empresarios asturianos hacen buen balance (a la espera de saber qué pasa con las terrazas): "Se trabaja más cómodo"

VÍDEO: La ley antitabaco cumple 20 años... y los empresarios asturianos hacen buen balance (a la espera de saber qué pasa con las terrazas): "Se trabaja más cómodo"

Descubren más de 30 minutos de diálogos no usados en 'Metroid Prime 4 Beyond'

Descubren más de 30 minutos de diálogos no usados en 'Metroid Prime 4 Beyond'

Más de 3.000 personas murieron este año intentando llegar a España, según Caminando Fronteras

Más de 3.000 personas murieron este año intentando llegar a España, según Caminando Fronteras

El Principado responde a los emprendedores asturianos, quejosos por falta de fondos para incorporarse al campo, que Galicia y Cantabria lo hacen peor

El Principado responde a los emprendedores asturianos, quejosos por falta de fondos para incorporarse al campo, que Galicia y Cantabria lo hacen peor

DIRECTO | Feijóo comparece ante los medios de comunicación para hacer el balance del año 2025

Louzán: "Las tres sedes que hay para la final del Mundial son el Bernabéu, el Camp Nou y el estadio de Casablanca"

Louzán: "Las tres sedes que hay para la final del Mundial son el Bernabéu, el Camp Nou y el estadio de Casablanca"
Tracking Pixel Contents