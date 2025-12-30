Herida una mujer al caer de cuatro metros en Cudillero
Una mujer resultó herida de consideración tras sufrir una caída de unos cuatro metros en el acceso a la playa de Puertochico, en Cudillero. A la zona acudieron efectivos de Bomberos con base en Pravia, que rescataron a la mujer. El 112 Asturias recibió el aviso a las 13.10 horas. Se movilizó a los bomberos y al Grupo de Rescate con un helicóptero medicalizado.
Finalmente no fue necesaria la intervención de estos últimos. Los bomberos accedieron por tierra hasta la afectada y tras lograr extraerla del lugar de la caída fue atendida por la UVI Móvil de Avilés activada por el SAMU. La herida fue evacuada al Hospital San Agustín.
Los bomberos dieron por finalizada la intervención a su llegada a base a las 15.06 horas. La sala del 112 Asturias informó a la Guardia Civil a efectos protocolarios.
