Quiénes eran Jorge García-Dihinx, Natalia Román y Eneko Arrastua, los tres montañeros fallecidos en el alud de Panticosa

Todo el mundo hubiese deseado que el 2025 acabara de la manera más tranquila posible. Sin embargo, la naturaleza tenía otros planes y dejó otro día negro en las nevadas montañas del Pirineo aragonés. Fue ayer sobre las 13.10 horas cuando dos montañeros de una expedición en el pico Tablato alertaron al Servicio de Emergencias de que se había producido un alud en la cara oeste de la montaña. Se supo a las horas que esta avalancha acabó con la vida de tres personas curtidas en este ámbito: Jorge García-Dihinx, Natalia Román y Eneko Arrastua. Pero, ¿quiénes eran?

Los dos primeros eran de sangre aragonesa. Jorge era un conocido pediatra aragonés que trabajaba en el hospital San Jorge de Huesca, a lo que además suma una gran popularidad en el mundillo de los creadores de contenido "sanitario" en redes sociales, rebasando los 400.000 seguidores y millones de 'me gustas' en sus casi 2.000 publicaciones. Estas facultades divulgativas en el ámbito las completa con su blog 'La Meteo que Viene', portal web donde informaba sobre los partes de nieve y las condiciones meteorológicas que se daban en el Pirineo y que en su momento fue nombrado y premiado como el Mejor Blog de Montaña en España. Un influencer con todas las de la ley.

El montañero aragonés de apenas 55 años era un habitual de charlas y actividades formativas y había publicado varios libros sobre rutas de esquí de montaña en la zona del Pirineo dentro de la comunidad. En distintas entrevistas se describía a sí mismo de "forma cercana y heterogénea", como pirineísta, esquiador, fotógrafo, médico pediatra, viajero y curioso, con un marcado amor por la creatividad y la montaña.

Su pareja, Natalia Román, era una atleta de 36 años, natural del barrio rural de Casetas, en Zaragoza, y residente en Suiza. Estaba especializada en pruebas de larga distancia en montaña y ultratrail, disciplina en la que se había consolidado como una corredora de referencia. Destacó por sus grandes resultados en carreras de alta exigencia, tanto en los Pirineos como en competiciones internacionales. Compaginaba su actividad deportiva con su trabajo profesional y una intensa vida ligada a la montaña. Era conocida por su fortaleza física, constancia y amor por los entornos alpinos.

Antes de que su pasión llegara a estas alturas, formó parte del club de Atletismo de Utebo cuando era pequeña, y años más tarde destacó en el ámbito intelectual, obteniendo la mejor nota en la Selectividad -ahora PAU- en Aragón en el año 2007.

Eneko Arrastua, un hombre popular en Guipúzcoa

Eneko Arrastua era un montañero muy conocido y querido en la localidad guipuzcoana de Irún, donde residía. Apasionado de la montaña, practicaba habitualmente esquí de montaña y carreras por terreno montañoso, actividades en las que destacaba por su experiencia y profundo conocimiento del medio. Su vinculación con el entorno natural formaba parte esencial de su forma de vida.

Formaba parte del Grupo de Corredores de Montaña de Irún, un colectivo muy activo en la zona, con el que compartía entrenamientos, salidas y competiciones. Dentro del grupo era una figura muy reconocida, tanto por su compromiso deportivo como por su cercanía personal, lo que hizo que la noticia de su fallecimiento causara un fuerte impacto entre compañeros y amigos.

La muerte de estos tres montañistas en el alud ha creado un gran clima de conmoción dentro de la comunidad montañera vasca y aragonesa. Numerosos colectivos y deportistas expresaron públicamente su pesar, subrayando su trayectoria en la montaña y el respeto que se había ganado a lo largo de los años. Entre ellos los hermanos Pou, quienes a través de la red social X han transmitido su pésame. "Mucha pena porque la verdad es que una avalancha es un tema de mala suerte, le puede ocurrir a cualquiera. Este tipo de cosas hacen mucho daño", dice uno de ellos, declarando su admiración especial hacia los dos aragoneses.