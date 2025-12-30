Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Tallerón GijónGordo de VillamanínLío presupuestos AsturiasBajas emisiones OviedoOviedo Capital Europea de la Cultura
instagramlinkedin

La mujer herida por el alud de Panticosa recibe el alta hospitalaria

La joven de 29 años fue rescatada por otros dos compañeros de expedición que resultaron ilesos

VÍDEO | Así fue el rescate de los tres montañeros muertos en Panticosa por un alud

VÍDEO | Así fue el rescate de los tres montañeros muertos en Panticosa por un alud / Guardia Civil

Redacción

La mujer de 29 años que fue trasladada al hospital San Jorge de Huesca con hipotermia y varios golpes producidos por el alud en el pico Tablato ha recibido el alta hospitalaria esta mañana. La joven fue rescatada en el día de ayer por otros dos compañeros de expedición que resultaron ilesos.

El alud que tuvo lugar este pasado lunes en el Pirineo aragonés se saldó con la vida de tres expertos montañeros que practicaban esquí en Panticosa, justo en la cara oeste del pico Tablato, donde una gran avalancha de nieve ha segado la vida del conocido pediatra Jorge García-Dihinx, de su mujer, Natalia Ramón, y de un irundarra de nombre Eneko Arrastua. 

Dos compañeros de expedición, vecinos de Ordizia (Guipúzcoa), fueron los encargados de rescatar los cadáveres de dos de los fallecidos además de poner a salvo a la joven de 29 años que ha recibido el alta esta mañana. En el operativo participaron una quincena de especialistas de la Guardia Civil, quienes apoyados por dos ccanes hallarondespués el cadáver de la tercera víctima bajo la nieve a unos 2.400 metros de altitud.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Otro 'mayorín' en El Angliru: se salta el cierre, acaba en la cuneta por el hielo, llama al 112 y tiene que ir el Alcalde a echar sal
  2. Cuatro heridos en un accidente en Trubia con doce coches implicados
  3. Alimerka amplía su presencia en el noroeste de España con la enseña AMK, entra en una nueva comunidad y explora más mercados
  4. La irrupción de un jabalí en la Autovía a la altura de Ujo (Mieres) causa destrozos en siete vehículos
  5. Vecinos de La Corredoria denuncian la saturación “insostenible” de una de las líneas de transporte urbano del barrio
  6. Las claves del fichaje de Thiago Borbas por el Oviedo: el mercado americano y la agresividad que quiere Almada
  7. Plazos, mecanismos, requisitos... Gijón pone en marcha el proceso para la venta ambulante en la ciudad
  8. Cristian Cueli, 13 años desaparecido tras ir a cobrar una deuda al Alto de la Madera: 'No pararemos hasta saber qué pasó

Regala una suscripción anual a LA NUEVA ESPAÑA por menos de 40 euros

Regala una suscripción anual a LA NUEVA ESPAÑA por menos de 40 euros

Ana Merino: "Los lectores de hoy somos hijos de la vida y el amor"

Ana Merino: "Los lectores de hoy somos hijos de la vida y el amor"

EN DIRECTO: El presidente del Principado hace balance de los compromisos del año

La Policía Nacional alerta sobre la Nochevieja desde Oviedo: "Cuidado con las aglomeraciones y el móvil"

La Policía Nacional alerta sobre la Nochevieja desde Oviedo: "Cuidado con las aglomeraciones y el móvil"

Quizá tengas guardados en casa algunos juegos de mesa de los 90 que hoy valen dinero

Quizá tengas guardados en casa algunos juegos de mesa de los 90 que hoy valen dinero

EN IMÁGENES: Así fue el primer entrenamiento del Sporting tras las vacaciones de Navidad

EN IMÁGENES: Así fue el primer entrenamiento del Sporting tras las vacaciones de Navidad

Un nuevo ataque de EEUU contra una presunta narcolancha deja dos muertos

Tracking Pixel Contents