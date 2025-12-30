Tres grandes olas de 2,5 metros golpearon y hundieron el barco de los valencianos en Indonesia

El envite de tres grandes olas debido a un "fenómeno poco común" hizo que el barco turístico donde navegaban los valencianos desaparecidos naufragara en aguas de Indonesia, según han indicado fuentes locales.

El hundimiento acabó con cuatro fallecidos, tres de ellos aún desaparecidos. El lunes los equipos de rescate recuperaron el cuerpo de una niña y este martes siguen buscando a Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y a los otros dos menores que perdieron la vida en el accidente.

La madre y otra niña, la más pequeña, consiguieron sobrevivir al naufragio y fueron rescatadas junto al resto de la tripulación y al guía turístico. Al parecer, se encontraban en la parte superior del barco, mientras que las víctimas mortales estaban en los camarotes y quedaron atrapadas tras el hundimiento.

Según el director de la Marina de Labuan Bajo, Stephanus Risdiganto, olas como las que golpearon el barco donde viajaban los valencianos son "inusuales e impredecibles" en el oeste de la isla de Flores, desde donde se coordinan parte del operativo de búsqueda para los españoles.

"La primera ola levantó al barco, la segunda hizo que se inclinara a un lado y la tercera, lo hundió", explicó el director, quien estimó en unos 2,5 metros por encima del nivel del mar la altura de las olas. Asimismo, aseguró que este fenómeno duró entre 1 y 2 minutos antes de que las aguas volvieran a la calma.

Unas olas que ocurren sólo en ocasiones

La embarcación de uso turístico KM Putri Sakinah, en la que navegaba la familia valenciana, se hundió en las aguas de Padar alrededor de las 20.30 hora local del viernes (13.30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda con lanchas. De los once pasajeros, siete (dos valencianas, cuatro tripulantes y un guía -estos indonesios-) fueron rescatados.

En un primer momento, las autoridades indicaron que el accidente pudo deberse a un fallo en el motor, pero, según atestiguan los supervivientes, este no dejó de funcionar hasta que la embarcación zozobró.

Estas grandes olas, conocidas entre los residentes locales como Cala-cala (traducido como "sólo a veces"), suceden por la entrada de aguas del mar abierto a un pequeño estrecho con el fondo marino más bajo, lo que provoca que alcancen una altura inusual, afirmó Stephanus.

"De los 189 botes que en ese momento estaban en el agua, solo uno, el KM Putri Sakinah, mandó un aviso de emergencia", remarcó el director, quien asistió el caso en los primeros instantes de la búsqueda.

Por su parte, Budy Gahawisri, presidente de la asociación de buceadores locales, dijo que este fenómeno sucede en un área de unos 200 metros cuadrados en el canal donde se hundió el barco, aunque también se registra en otras zonas del archipiélago indonesio.

El operativo para tratar de localizar a los tres valencianos que permanecen aún desaparecidos retomó este martes los trabajos con las primeras horas de luz, después de que los rescatistas recuperaran el lunes los restos sin vida de una niña.

Los tres valencianos que siguen desaparecidos son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; y dos menores. Ambos adultos contrajeron matrimonio recientemente.