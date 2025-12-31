Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Horta-Guinardó

Se cuela con un palo en una comisaría de Mossos de Barcelona y ataca a media docena de agentes

La policía consiguió reducirlo y está detenido por un delito de atentado a la autoridad

La fachada de la comisaría de los Mossos de Horta Guinardó.

La fachada de la comisaría de los Mossos de Horta Guinardó.

Germán González

Barcelona

Susto la pasada madrugada en la comisaría de Horta-Guinardó de Barcelona de los Mossos d'Esquadra. Un hombre se coló en el edificio por el aparcamiento y empezó a golpear a los agentes con los que se encontraba a su paso. Hay media docena de mossos heridos tras recibir golpes por parte del sospechoso, que apenas articuló palabra mientras atacaba a los policías.

Varias fuentes apuntan a que el acusado actuaba fuera de sí y por eso les costó a los agentes reducirlo. Finalmente lo consiguieron y lo llevaron a calabozos. Allí tuvo que ser atendido por sanitarios que lo sedaron para dejar de ser agresivo.

Atentado a la autoridad

El hombre, de origen africano, está detenido por un delito de atentado a la autoridad y pasará a disposición judicial en las próximas horas.

La policía también investiga las causas del ataque y cómo entró el sospechoso, que no tiene antecedentes, en comisaría, una circunstancia que preocupa a los sindicatos policiales teniendo en cuenta que se está en 4 sobre 5 de alerta terrorista y estas dependencias de Mossos son un posible objetivo. Pese a esto, los investigadores descartan que este incidente esté relacionado con el terrorismo.

