Se cuela con un palo en una comisaría de Mossos de Barcelona y ataca a media docena de agentes

Susto la pasada madrugada en la comisaría de Horta-Guinardó de Barcelona de los Mossos d'Esquadra. Un hombre se coló en el edificio por el aparcamiento y empezó a golpear a los agentes con los que se encontraba a su paso. Hay media docena de mossos heridos tras recibir golpes por parte del sospechoso, que apenas articuló palabra mientras atacaba a los policías.

Varias fuentes apuntan a que el acusado actuaba fuera de sí y por eso les costó a los agentes reducirlo. Finalmente lo consiguieron y lo llevaron a calabozos. Allí tuvo que ser atendido por sanitarios que lo sedaron para dejar de ser agresivo.

Atentado a la autoridad

El hombre, de origen africano, está detenido por un delito de atentado a la autoridad y pasará a disposición judicial en las próximas horas.

La policía también investiga las causas del ataque y cómo entró el sospechoso, que no tiene antecedentes, en comisaría, una circunstancia que preocupa a los sindicatos policiales teniendo en cuenta que se está en 4 sobre 5 de alerta terrorista y estas dependencias de Mossos son un posible objetivo. Pese a esto, los investigadores descartan que este incidente esté relacionado con el terrorismo.