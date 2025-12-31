Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atletismo

En la UCI dos corredores de la San Silvestre de Mérida tras sufrir sendas paradas cardiorrespiratorias

Los afectados, dos hombres de 47 y 61 años, fueron atendidos por el Servicio Extremeño de Salud

EFE

Mérida

Dos hombres, de 47 y 61 años, están ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI) tras sufrir una parada cardiorrespiratoria cuando corrían la carrera San Silvestre de Mérida de este martes.

Según ha informado a EFE el Servicio Extremeño de Salud, ambos fueron atendidos en las inmediaciones de donde tuvo lugar la popular carrera.

El hombre de 47 años fue trasladado al hospital de la ciudad, donde ingresó en UCI.

Por su parte, el varón de 61 años fue derivado al Hospital Universitario de Badajoz, donde también ingresó en la UCI.

