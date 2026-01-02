Balance violento
Un muerto y dos heridos graves en dos apuñalamientos en Madrid
La víctima mortal falleció en en hospital tras ser agredido en el distrito de Villaverde de la capital
Los dos heridos fueron ingresados en estado grave desde la localidad de Parla
Héctor González
Un hombre ha perido la vida y otros dos han resultado heridos de gravedad en sendos apuñalamientos en la noche de este jueves en el municipio madrileño de Parla y en el distrito de Villaverde, en la capital, en hechos que investiga la Policía Nacional.
El caso más grave ha ocurrido en Villaverde, donde un hombre de entre 35 y 40 años ha fallecido tras recibir varias heridas por arma blanca. Los hechos tuvieron lugar pasadas las 22.00 horas de la noche, pasadas las 22.00 horas, a la altura del número 121 de la calle Moncada, cuando se recibió el aviso por una pelea entre varios jóvenes.
A su llegada, los agentes hallaron a la víctima con puñaladas por todo el cuerpo. Pese a lograr reanimarle en un primer momento para ser trasladado en estado muy grave al Hospital 12 de Octubre, el hombre ha fallecido a las pocas horas, según han informado fuentes policiales.
Horas después, en Parla, dos hombres han sido evacuados al hospital en estado grave tras ser apuñalados. Uno de los ataques se ha producido en la calle Torrejón, donde el herido presentaba lesiones en la espalda y en un brazo. El segundo apuñalamiento ha tenido lugar en la calle Guadarrama, con heridas en el abdomen y la zona lumbar, según ha informado el 112 de la Comunidad de Madrid. Ambas vías se encuentran a unos diez minutos a pie entre sí.
En estos dos sucesos ha prestado asistencia sanitaria el SUMMA 112 y ha intervenido la Policía Local de Parla, mientras que la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación de los tres episodios para esclarecer las circunstancias y localizar a los responsables.
