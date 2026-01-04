Violencia machista
Hallan muerta con signos de violencia a una mujer en Jaén
La investigación, que está en su fase preliminar, ha determinado que se trata de una muerte violenta
EFE
Jaén
El cuerpo sin vida de una mujer ha sido hallado en el municipio de Quesada (Jaén) mientras que se están recabando datos por si pudiera tratar de un asesinato por presunta violencia de género.
Desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se ha confirmado esta tarde el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer cuya edad no ha sido precisada.
La investigación, que está en su fase preliminar, ha determinado que se trata de una muerte violenta aunque todavía no pueden confirmar ninguna hipótesis sobre las causas que han causado el fallecimiento.
