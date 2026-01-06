Investigación
Hallados los cadáveres de un matrimonio en un piso de Las Palmas de Gran Canaria
La Policía Nacional investiga si el hombre mató a su mujer y se suicidó
Carlota Barcala
La Policía Nacional investiga el hallazgo de dos cadáveres con signos de violencia en el interior de una vivienda en la calle Bernardo de la Torre, en Las Palmas de Gran Canaria, la mañana de Reyes. Los cuerpos sin vida corresponden a un matrimonio.
Según ha podido saber LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas, el hijo de la pareja dio la voz de alarma esta madrugada y denunció la desaparición de su madre al no tener noticias de ella. Esta mañana, se han desplazado al domicilio efectivos de la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación.
Los fallecidos, según la información a la que ha tenido acceso este diario, son una pareja de origen filipino residente en la capital grancanaria. El Grupo de Homicidios y la Policía Científica, a cargo de la investigación, han acordonado la vivienda en busca de pruebas para esclarecer los hechos. Aunque todas las hipótesis permanecen abiertas, la primera teoría que se baraja es que presuntamente el individuo mató a su mujer y se quitó vida. De confirmarse este extremo, sería el primer asesinato del año en Canarias y, por tanto, el primer crimen machista de 2026 en las Islas. Habida cuenta de lo prematuro de la investigación, en el momento de escribir estas líneas no se descarta ninguna otra hipótesis.
