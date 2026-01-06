Canarias
Fallece un parapentista de 41 años tras sufrir un accidente en Tenerife
El suceso se produjo sobre las 13:04 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta
EP
Un parapentista, de 41 años, ha fallecido este martes tras sufrir un accidente mientras practicaba deporte en la zona de Las Moraditas, en el municipio de Adeje, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.
El suceso se produjo sobre las 13:04 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.
Una vez en el lugar, rescatadores del helicóptero del GES accedieron hasta el afectado y procedieron a su rescate. Tras constatar que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, le practicaron maniobras de reanimación durante su traslado hasta la helisuperficie de Bomberos Voluntarios de Adeje.
Ya en tierra, el personal del Servicio de Urgencias Canario continuó practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas, sin obtener resultado, confirmando el fallecimiento del afectado.
La Guardia Civil realiza las diligencias correspondientes.
- La caída de dos caballos de la carroza del Rey Gaspar obliga a sus majestades a desfilar a pie por Oviedo
- Comunicado urgente de los Reyes Magos: la cabalgata de Villaviciosa se adelanta y la recepción será en la plaza de abastos
- Primera cabalgata que se suspende en Asturias por el temporal 'Francis': el resto sigue adelante... de momento
- La zona de Oviedo que crecerá próximamente con 450 viviendas (150 se empezarán a construir esta misma primavera)
- Tragedia a 50 metros de casa: así fue el accidente que costó la vida a un vecino de Morcín
- Todos los cambios de última hora que afectan a las cabalgatas de Reyes de Asturias por el temporal 'Francis': un desfile suspendido, varios adelantos de hora, recortes en el recorrido...
- La borrasca 'Francis' ya azota Asturias y amenaza con dejar nieve en cotas bajas
- Asturias, región más afectada por el temporal de nieve y hielo: éstas son todas las carreteras con problemas