Asesinato machista en Las Palmas de Gran Canaria: Grazina denunció por malos tratos a su pareja, pero la justicia archivó el caso

Hace dos años que Grazina C. hizo del número 51 de la calle Bernardo de la Torre, en la zona Puerto-Canteras de Las Palmas de Gran Canaria, su hogar. Llegó procedente de Filipinas, su país natal, en busca de un futuro mejor para ella y, sobre todo, para su familia hace casi una década. Poco a poco, logró traérselos a todos: su madre, su hijo mayor... Y a su pareja.

Este martes, pasadas las nueve de la mañana, día de Reyes, la Policía Nacional irrumpió en el domicilio. Dentro localizó los cuerpos sin vida de Grazina, de 43 años, y de su marido, también filipino, de 35. Aunque todas las hipótesis se mantienen abiertas, el caso se investiga como un nuevo asesinato de violencia de género: él, presuntamente, acabó con la vida de ella y se suicidó.

Fue el lunes cuando las alarmas se encendieron. El restaurante donde la víctima trabajaba como camarera se puso en contacto con la madre porque no acudió a su puesto. Era raro, pensaron, aunque sospecharon que podía estar enferma. Nunca había faltado y, si algo pasaba, avisaba. Antes, la habían estado llamando: el teléfono daba señal, pero al otro lado de la línea nadie contestaba.

La escena se repitió con sus familiares. Grazina no descolgó las llamadas de su hijo mayor, de unos 20 años, ni las de su madre. El aviso del trabajo y la falta de respuesta llevó a los familiares a personarse de inmediato en el domicilio de Bernardo de la Torre. Tampoco lograron acceder a la vivienda, cerrada desde dentro. La preocupación iba en aumento. Por ello, ya de madrugada, el hijo se personó en comisaría y denunció la desaparición de su madre.

Cuando los agentes introdujeron el nombre en la base de datos descubrieron que la ahora fallecida constaba en el sistema de protección a víctimas de violencia de género, Viogén. Hace unos meses, Grazina denunció a su pareja por malos tratos, de hecho, según ha podido saber LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas, llegó a abandonar el domicilio familiar con el hijo menor que tenían en común (ahora a cargo de su abuela), pero esa denuncia quedó archivada por causas que no han trascendido.

Con este antecedente sobre la mesa, a primera hora de la mañana de este martes la Policía Nacional se personó en el domicilio. El silencio imperaba en la zona, con la actividad comercial paralizada por el día de Reyes. Y también en el interior del inmueble. Nada se oía al otro lado de la puerta.

Los agentes lograron abrir con una llave de repuesto, pero no pudieron acceder a la primera porque desde dentro habían dejado puesta una cadena que impedía la apertura completa. Con un cuchillo, la forzaron para pasar al interior.

Refugio en casa de su madre

En ese momento se cumplieron los peores presagios. En el salón, acostados en el sofá, localizaron los cuerpos sin vida de Grazina y de su pareja. Ella, al menos, con signos de violencia. Al inmueble acudieron de inmediato una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y agentes del Grupo de Homicidios y de la Policía Científica, que se hicieron cargo de la investigación. Los sanitarios no pudieron hacer nada por salvarles la vida, y tan solo certificaron los fallecimientos.

En el momento de escribir estas líneas, todas las hipótesis se mantienen abiertas pero, habida cuenta de la denuncia previa por malos tratos, se investigaba como un nuevo asesinato machista. El individuo mató a Grazina y se quitó la vida, sospechan los investigadores. Las declaraciones que han dado los familiares y allegados de ella sostienen esta opción.

Hace unas semanas Grazina había hecho las maletas y se había mudado a casa de su madre con su hijo pequeño, el único que tiene en común con su presunto verdugo. Los problemas, afirman los conocidos, hacía tiempo que se habían instalado en la pareja. Y cada vez iban a peor.

Retraso en los pagos

Gran parte de ellos, además de los malos tratos, estarían derivados de la supuesta adicción al juego que tenía el presunto asesino, cocinero de profesión. Así se lo confesaba ella a sus allegados. Estos habrían sido los motivos para tratar de romper la relación y marcharse de la casa. El juego también fue la causa que les llevó a retrasarse en los pagos en el alquiler.

Pero la víspera de Reyes todo cambió. No se sabe por qué Grazina decidió volver al domicilio, arrendado a su nombre. Ese día, el individuo recurrió a su casero, también vecino del bloque, para pedirle que les arreglase un bombillo de la cocina. «Entré y lo vi, a él solo, le dije que ahora tenía que hacerse él cargo de la casa y me hizo una seña como que no hiciera ruido porque ella estaba dentro, pero yo no la vi ni la oí», relata Paco G., el propietario del piso, a LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas.

En ese momento, no pudo arreglar lo que le pedía porque le faltaba una herramienta, pero regresó horas más tardes. Ya ni siquiera lo vio a él. «Toqué, la puerta estaba sin cerrar, pregunté si se podía pasar, pero como nadie me contestó, entré, lo arreglé y me marché. Ya no vi a nadie», cuenta.

En el 51 de Bernardo de la Torre nadie escuchó gritos ni ruidos las últimas dos madrugadas. Lo único que los vecinos recuerdan es que la noche de Reyes, pasadas las tres, llamaban con fuerza a la puerta de Grazina. Su madre había acudido para saber si se encontraba allí. Nadie contestó ni abrió. Ella decidió mandarle un mensaje de WhastApp al dueño de la casa, preocupada. Su hija no aparecía y llevaba «varios días muy mal». Fue lo único que le dijo, en esa petición de ayuda. Paco, entonces, no sabía nada de ella. Tampoco dónde se encontraba.

Las fatales respuestas las obtuvo horas más tarde, cuando la Policía Nacional se personó en el edificio y halló los dos cuerpos sin vida en el salón. Tras la primera inspección y la recogida de pruebas, el juez ordenó el levantamiento de los cadáveres, que fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Las Palmas para realizarles las autopsias. Los análisis aclararán no solo las causas de los óbitos sino también en qué momento ocurrieron. El juez ordenó el secreto de sumario y la vivienda quedó precintada.

Primer crimen del año

De confirmarse que él la mató, este no solo sería el primer asesinato machista del año en Canarias sino también el primer crimen de 2026 en el Archipiélago.

En investigación está también la muerte, ocurrida el domingo en Jaén, de una mujer, Pilar, de 38 años, cuyo cadáver se localizó en un paraje cercano a la localidad de Quesada con varias puñaladas. El exnovio de la víctima, de 61 años y que tenía una orden de alejamiento, ha sido detenido.

Al igual que en el caso de Grazina, esta mujer figuraba en el sistema de protección policial Viogén. Él constaba como agresor desde septiembre. Si se ratifican las líneas de trabajo y los asesinatos de Pilar y Grazina fueron crímenes machistas estaríamos ante los dos primeros ataques mortales del 2026 y ante dos casos en los que el sistema falló y abandonó a las víctimas.

En 2025, 46 mujeres fueron asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en España, la cifra más baja desde que hay registros, desde el año 2003; dos de ellas en Canarias. A consecuencia de los crímenes, 35 menores quedaron huérfanos.