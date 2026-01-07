Investigación abierta
Los Mossos incautan el ordenador y el móvil de Sergio Jiménez, el 'streamer' de Vilanova muerto en directo
La policía busca información de conversaciones previas a su fallecimiento y movimientos bancarios que den pistas sobre posibles donantes que le habrían incitado a consumir
Avanza la investigación policial de la muerte de Sergio Jiménez Ramos, el 'streamer' de Vilanova i la Geltrú fallecido durante una retransmisión en directo por internet la madrugada del 30 al 31 de diciembre tras, presuntamente, haber consumido grandes cantidades de alcohol y droga
Según ha podido saber EL PERIÓDICO, agentes de Mossos d'Esquadra se han personado en el domicilio del fallecido, que vivía con su madre, y se han llevado el ordenador personal y el móvil de Sergio. Dos elementos claves para la investigación, que servirían para confirmar la hipótesis de que Sergio habría consumido whisky y cocaína para llevar a cabo un reto por el que habría recibido dinero.
El PC y el teléfono contendrían información fundamental acerca de lo acontecido la noche de autos, así como conversaciones previas al fallecimiento y movimientos bancarios que podrían pistas sobre posibles donantes que le habrían incitado a consumir. El entorno del fallecido ha confirmado a este diario que Sergio practicaba retos por internet desde hacía unos meses, y que recibía donaciones a cambio de consumir grandes cantidades de droga. También explican que el ordenador permanecía encendido en el momento en el que Dani, el hermano de la víctima, encontró su cadáver, y que había usuarios conectados preguntando si estaba dormido y si ya se había terminado la botella de whisky.
Rastreo del dinero
Además del análisis de ambos dispositivos, esta línea de investigación ahondaría en los movimientos bancarios del fallecido, para confirmar si recibió dinero por realizar este reto. Una pista que no siempre es rastreable, dado que muchas de las donaciones que se llevan a cabo en este tipo de prácticas se realizan mediante criptomonedas.
Según explicó el también 'streamer' de Vilanova Simón Pérez en su canal de Youtube, Sergio habría sido incitado a consumir seis gramos de cocaína y una botella de whisky en un periodo de tiempo de tres horas, y habría consumido dos de esos gramos de golpe; cantidades mortales de necesidad.
Por lo pronto, TikTok ha cerrado la cuenta que Simón Pérez tenía en esta red social, por su posible relación con los hechos. El entorno del fallecido asegura que fue Pérez quien introdujo a Sergio Jiménez en este tipo de retos, versión que confirman multitud de vídeos colgados por Simón en su cuenta de Youtube.
Autopsia
La familia de Sergio Jiménez sigue esperando el resultado de la autopsia que le fue practicada al fallecido tras su fallecimiento. Sergio se encontraba en tratamiento psiquiátrico y tomaba medicación, aunque el día de su muerte no se la había tomado porque tenía intención de beber alcohol, según explicó él mismo a su madre.
De confirmarse la teoría de la familia, el de Sergio sería el primer caso documentado de 'streamer' que fallece en directo por realizar un reto relacionado con el consumo de sustancias estupefacientes y/o alcohol. En agosto del año pasado murió durante una retransmisión en directo un 'streamer' francés llamado Raphaël Graven, pero la autopsia determinó que su fallecimiento no se produjo ni por traumatismos (como indicaba la primera versión de la investigación) ni por consumo de drogas.
