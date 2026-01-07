Una persona sin hogar muere en Barcelona en plena ola de frío

Un hombre sin hogar ha muerto esta pasada noche en la plaza Poeta Boscà de Barcelona, junto al mercado de la Barceloneta. El suceso se produjo en plena ola de frío –la estación meterológica del Raval registró durante toda la tarde y noche de este martes temperaturas por debajo de los 7ºC– y pocas horas después de que otro hombre sintecho muriera a las puertas de un aparcamiento en el barrio del Raval de Badalona.

Los Mossos d'Esquadra han confirmado que recibieron el aviso alrededor de las 23.00 horas de este martes 6 de enero y que han abierto una investigación para esclarecer las causas de la muerte del hombre, que se encontraba en la plaza Poeta Boscà, junto al mercado de la Barceloneta. De momento, la policía catalana descarta que haya indicios de criminalidad.

Fuentes de la Fundación Arrels asegura que el hombre es Eusebio, de 57 años y a quienes sus equipos de calle visitaban asiduamente en el distrito de Ciutat Vella desde hacía unos cuatro años. Según la fundación se trata de la quinta persona sin hogar que muere en Barcelona durante las últimas cinco semanas.

Precisamente este martes, el Ayuntamiento de Barcelona elevó su Operación Frío a la fase de alerta, con lo que sumó 100 camas disponibles para las personas que duermen en el espacio público. El alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, ha explicado esta mañana que solo una cuarentena de personas sin hogar han decidido pasar la noche en algunos de los recursos habilitados por el consistorio, pese a que los Servicios Sociales Municipales contactaran con 123 personas. Collboni ha asegurado que Barcelona tiene un protocolo "muy estricto" para proteger a las personas que se encuentran en situación de calle.

Para Arrels, sin embargo, "no puede ser" que "Barcelona amplíe 100 plazas cuando hay 2.000 personas viviendo en la calle". "Tener que vivir en la calle afecta al estado de salud de las personas y acorta en 25 años el tiempo de vida", asegura el mensaje de la entidad.

El dispositivo del ayuntamiento, que durante toda la temporada de invierno añade un centenar de plazas para personas sin hogar a las aproximadamente 2.900 que tiene disponibles todo el año, también ha levantado críticas desde la oposición. Ya esta mañana, la secretaria general de ERC y líder de la formación en Barcelona, Elisenda Alamany, ha denunciado que la fase de alerta de la Operación Frío "no se activa en Barcelona hasta que se llega a los 0ºC" pese a que en las casas nadie espera tanto "para poner la calefacción". "Un gobierno sensible debe cambiar los protocolos para intervenir inmediatamente", ha espetado.

También ha lamentado el suceso la edila de Junts per Barcelona Assumpció Lailla, que asegura que su formación pidió "antes de Navidad" acciones concretas. "¡Van tarde! ¡Muy tarde!", ha denunciado.