Muere un hombre y sus dos perros por inhalación de gas en Mallorca

Un hombre rumano de 49 años y sus dos perros han muerto durante la pasada noche al parecer a causa la inhalación de gas por una mala combustión en su domicilio, una casa de campo de la localidad de Ariany, en Mallorca. El cadáver del hombre y de los dos animales han sido hallados por un vecino de la zona, que ha dado la alarma. La Guardia Civil ha abierto una investigación, aunque todos los indicios apuntan a que se trata de una muerte accidental.

Sobre la una del mediodía de hoy se ha recibido la alerta a través del 112 de que había una persona y dos perros muertos en el interior de una casa de campo en la zona de Petra, cerca de la carretera que conduce a Santa Margalida. Al parecer los cadáveres han sido hallados por un vecino del hombre que había acudido a la vivienda.

El hombre estaba sentado sobre una butaca en el salón, con los dos perros tendidos en el suelo a su lado.

Al lugar se han desplazado rápidamente una ambulancia, así como dotaciones de los Bombers de Mallorca y una patrulla de la Guardia Civil. Los bomberos han comprobado que la vivienda estaba llena de monóxido de carbono y la han ventilado. Los sanitarios no han podido hacer nada por el hombre, que al parecer llevaba muerto varias horas.

La Guardia Civil y los bomberos han comprobado que el gas que ha causado la muerte del hombre y los dos animales podría provenir de distintos elementos, tanto una estufa de butano como una chimenea o un generador. La Guardia Civil se encarga de la investigación, aunque todos los indicios apuntan a que se ha tratado de un accidente.