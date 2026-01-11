Detenido un hombre por matar a su mujer, de 58 años, en Cádiz

Una mujer de 58 años ha sido asesinada esta madrugada en la localidad gaditana de Olvera y su marido, de 60 años, ha sido detenido, han informado fuentes de la Guardia Civil.

La mujer fue hallada muerta esta madrugada en su domicilio, en el que también fue detenido su marido.

El hombre no tenía denuncias previas por delitos de violencia de género.