En el barrio del Cerro de Reyes
Detenido el presunto autor de un apuñalamiento mortal en Badajoz
La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso, que se ha saldado con la muerte de un hombre tras una violenta pelea
El presunto responsable del apuñalamiento ocurrido esta madrugada en Badajoz, en la barriada pacense del Cerro de Reyes ya ha sido identificado y detenido, según ha podido saber este diario. La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso, que se saldó con la muerte de un hombre tras una violenta pelea.
Los hechos tuvieron lugar durante la noche, cuando, por causas que aún se están investigando, se produjo un enfrentamiento entre dos hombres que derivó en un ataque con arma blanca. Como consecuencia, uno de ellos falleció a causa de las heridas sufridas, mientras que el otro resultó herido y tuvo que ser atendido.
El incidente se registró en la confluencia de las calles Rubén Darío y Cigüeña, un punto que permanece acordonado desde primeras horas del día. En la zona se ha desplegado un amplio dispositivo policial con el objetivo de garantizar la seguridad, recabar pruebas y tomar declaración a posibles testigos que ayuden a reconstruir lo sucedido.
