Tráfico de drogas
Diez toneladas de cocaína convierten el carguero atracado en Tenerife en el mayor barco de droga pillado en Europa
El pesaje final de la operación policial eleva la cantidad de droga prevista inicialemente por los investigadores
Pedro Fumero
Al final no son siete, sino casi diez las toneladas de cocaína que transportaba el último barco apresado en aguas de Canarias y que convierte a esta operación en la más importante de su tipo en Europa y cuarta en todo el mundo.
Así lo ha informado este lunes el Cuerpo Nacional de la Policía tras el pesaje en una comparecencia ante los medios en la que ha explicado la operación para abordar el carguero, que atracó este domingo en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife,
La embarcación, que fue interceptada hace diez días en pleno océano Atlántico mientras navegaba al oeste de El Hierro, había partido de Brasil y vuelve a confirmar la consolidación de Canarias como enclave estratégico del narcotráfico internacional, especialmente del tráfico de cocaína.
Trece detenidos
El operativo, que fue desarrollado por agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GEO) de la Policía Nacional, en coordinación con efectivos de las Unidades de Droga y Crimen Organizado (Udyco), se saldó con trece detenidos.
Según ha puntualizado la Policía Nacional, de los arrestados siete son de nacionalidad india, cuatro turcos y dos serbios, y estos últimos ejercían como garantes del transporte de la droga, que iba a suministrar a varias organizaciones criminales.
Uno de ellos iba armado cuando se produjo el abordaje, aunque la sorpresa de la intervención evitó un tiroteo a bordo.
