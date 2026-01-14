Violencia de género
Detenido en Francia un hombre que intentó matar al hijo de su pareja en Barcelona
Tras agredir gravemente al menor, el hombre huyó a Marruecos, aunque posteriormente fue localizado en Francia a raíz de reanudar el contacto con su pareja a través de las redes sociales y volver a asediarla
EFE
Agentes de los Mossos d'Esquadra, con la colaboración de la Gendarmería francesa, detuvieron el pasado 11 de enero en Francia a un hombre de 35 años investigado por una tentativa de homicidio contra el hijo menor de edad de su pareja en Barcelona.
Según ha informado este miércoles la Policía de la Generalitat, los hechos ocurrieron el 16 de octubre del año pasado en la capital catalana y el detenido tenía vigente una orden europea de detención y entrega (OEDE).
Tras agredir gravemente al menor, el hombre huyó a Marruecos, aunque posteriormente fue localizado en Francia a raíz de reanudar el contacto con su pareja a través de las redes sociales y volver a asediarla.
Este hecho supuso que la mujer denunciara los hechos y se abriera una nueva línea de investigación.
Una vez que se obtuvo información sobre su posible ubicación, la Unidad de los Mossos d'Esquadra presente en el Centro de Cooperación Policial y Aduanero de Le Perthus (Francia) alertó a la Gendarmería.
Finalmente, los agentes localizaron al agresor y le detuvieron el 11 de enero en la población de Tonneins, situada entre Toulouse y Burdeos.
En estos momentos, ya se han activado los mecanismos de cooperación internacional que permitirán iniciar el proceso de extradición del detenido.
- Pilates, zumba y 'crossfitness', la nueva oferta deportiva de Salas para la que ya hay inscripciones abiertas
- Espectacular incendio en Oviedo: arden diez coches de madrugada y se investiga si el fuego fue provocado
- De Madrid a Cornellana: la pareja que compró la casa de postas para escapar del ruido urbano y la contaminación
- El histórico hotel de Oviedo que cierra este lunes para abordar una profunda reforma
- Vox denunciará al Ayuntamiento de Oviedo ante el Principado por utilizar el Campo San Francisco como un 'recinto ferial
- Tienen 15 años, son gijoneses y han sido elegidos por Amancio Ortega para estudiar en Estados Unidos y Canadá: 'Será una gran oportunidad
- Los 850 empleos que Indra ofrecerá en Asturias: los perfiles que demanda (desde ingenieros a estudiantes de FP) y cómo optar a ellos
- Estos son los nuevos plazos de Oviedo para la culminación de su nuevo bulevar