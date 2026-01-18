Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo modelo de financiaciónGrupo ParaguasProtestas MercosurBasura OviedoAcuerdo médicos AsturiasUniversidad Alfonso XTreelogic sale a bolsa
instagramlinkedin

Rastreo

Buscan por mar y aire al tripulante de un velero a la deriva que salió de Gandía

La mujer del tripulante denunció su desaparición el viernes a mediodía y horas más tarde el hombre pudo contactar con Emergencias para informar de que estaba sin motor ni radio

Barcos de la Guardia Civil en las tareas de búsqueda de un varón desaparecido en el mar

Barcos de la Guardia Civil en las tareas de búsqueda de un varón desaparecido en el mar / Salvamento Marítimo

Claudio Moreno

Gandía

Salvamento Marítimo y la Guardia Civil llevan dos días buscando al tripulante de un velero que navegaba desde la localidad valenciana de Gandía a la alicantina de Guardamar del Segura y ha quedado a la deriva sin motor ni radio. El hombre al frente de la embarcación, con nueve metros de eslora y nombre Admirante, partió en la mañana del jueves 15 de enero y mantuvo comunicación con su mujer hasta la noche de ese mismo día, cuando se perdió el contacto.

Fue ella quien dio la voz de alarma este viernes por la mañana y alertó de que su marido no tenía grandes conocimientos de navegación. Salvamento Marítimo activó la búsqueda y avisó a los puertos de la zona, clubes náuticos y profesionales del mar para sumar recursos al operativo.

La mujer denunció la desaparición de su marido ante la Guardia Civil ayer a mediodía y horas más tarde, en torno a las 22 horas, el hombre pudo contactar con el 112 de Emergencias para pedir auxilio. Fue entonces cuando comunicó que estaba a la deriva sin motor ni radio, anclado para frenar el desplazamiento.

No pudo dar sin embargo su posición concreta porque se quedó sin batería en el teléfono móvil. Salvamento Marítimo y Guardia Civil siguen intentando cuadrar su ubicación con un amplio dispositivo.

En concreto, los equipos de rescate cuentan con la ayuda de una patrullera de la Guardia Civil y varios helicópteros. Según han confirmado fuentes de Salvamento Marítimo a Levante-EMV, uno de ellos continúa en estos momentos sobrevolando la zona para intentar dar con el barón. La búsqueda inicialmente costera ha ampliado su perímetro hacia el norte y el sur en un radio cada vez más amplio. La Guardia Civil también cuenta con una red de radares costeros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las razones de Nacho Manzano para cerrar su restaurante de Oviedo con estrella Michelin: “Era imposible mantener el nivel por falta de tiempo”
  2. El Grupo Paraguas, conocido por el restaurante Amazónico, desembarca en Asturias: aquí abrirá su primer restaurante en la región
  3. El librero de Oviedo que llevaba la cuenta de los días de confinamiento en la pandemia se jubila y busca relevo: 'Es un negocio que sigue funcionando
  4. Nacho Manzano sopesa el cierre de su restaurante con estrella Michelin NM
  5. Los vecinos de Oviedo que no reciclen correctamente recibirán multas de 750 euros: 'Hay que poner freno de una vez
  6. Fallece Graciano Torre, exconsejero de Industria de Asturias y exalcalde de San Martín del Rey Aurelio: "Era un político ejemplar"
  7. Este gigante de la moda cierra su último local propio en Oviedo y atraviesa una grave crisis económica
  8. Reabre una de las cafeterías más conocidas de Avilés (y no es el único cambio en el pequeño comercio local)

La huella que deja Graciano Torre, el político "intuitivo" que capeó las crisis industriales en Asturias: "Lo respetaban empresarios y sindicatos"

La huella que deja Graciano Torre, el político "intuitivo" que capeó las crisis industriales en Asturias: "Lo respetaban empresarios y sindicatos"

Javi Rodríguez, tras la victoria del Alimerka Oviedo Baloncesto al Melilla: "Jorge Arias se merece todos los minutos que juegue"

Javi Rodríguez, tras la victoria del Alimerka Oviedo Baloncesto al Melilla: "Jorge Arias se merece todos los minutos que juegue"

Juan Fernández, gerente del Sanatorio Adaro de Langreo: "Soñamos con tener nuevos edificios en el Adaro"

Juan Fernández, gerente del Sanatorio Adaro de Langreo: "Soñamos con tener nuevos edificios en el Adaro"

Podemos tener esperanza en un futuro mejor

Los labios rojos

Cuestión de procedimiento

Al servicio de la causa

Que la anécdota no te impida ver las estrellas

Tracking Pixel Contents