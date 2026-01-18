En Directo
Minuto a minuto
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Óscar Puente: "Los vagones del tren Iryo impactaron contra dos del de Renfe, que salieron despedidos"
Al menos diez personas han muerto tras el descarrilamiento registrado sobre las 19:45 horas de un tren en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha
El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba) esta tarde ha causado al menos 10 víctimas mortales y decenas de heridos, según fuentes de Guardia Civil y del 112 andaluz.
Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, el accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.
Navarra ofrece sus recursos para atender a las víctimas del accidente ferroviario
Navarra ha puesto a disposición del Estado y de la Junta de Andalucía los recursos que sean necesarios para atender a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Córdoba.
Así lo ha anunciado en la red social X la presidenta del Gobierno Foral, María Chivite, quien asegura estar "estremecida" por las noticias que están llegando tras el accidente ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba).
"Mis pensamientos con las víctimas, heridos y familiares", subraya la presidenta navarra en su mensaje. La cifra de fallecidos ha ido aumentando conforme pasa el tiempo y se han confirmado ya diez muertos y al menos 25 heridos graves.
Feijoo pide a Sánchez la cancelación de la reunión prevista en La Moncloa a las 18 horas
Feijoo pide a Sánchez la cancelación de la reunión prevista en La Moncloa a las 18 horas. Desde el Gobierno aseguran que ahora están en "otras cosas", en lo importante, y que ya se verán los asuntos de mañana.
Las estaciones de Atocha, Córdoba, Sevilla y Málaga estarán abiertas toda la noche
Las estaciones de tren de Atocha (Madrid), Córdoba, Sevilla y Málaga permanecerán abiertas toda la noche para alojar a los cientos de pasajeros que no han podido coger sus trenes tras el trágico descarrilamiento.
Fuentes de Adif han informado a EFE de esta decisión después que cientos de personas no hayan podido viajar en la tarde de este domingo al quedar suspendida la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía por el siniestro ferroviario.
Al menos 25 personas se encuentran en estado muy grave
Se cifran en este momento en 25 personas las que se encuentran en estado muy grave tras el siniestro provocado por la colisión de un tren del alta velocidad de la compañía Iryo y un tren Alvia de Renfe, según fuentes del operativo que actúa en la zona.
"Es provisional" todo recuento de heridos, inidican esas fuentes. Otras, próximas a la la dirección de Protección Civil directamente implicadas en los trabajos de rescate del accidente ferroviario de Adamuz informan de que en este momento aún sigue en marcha la labor de evacuación de heridos del área.
En la zona trabajan más de un centenar de voluntarios de Protección Civil, indican, de las localidades de alrededor de Adamuz.
La Guardia Civil ha activado a personal disponible de las áreas de Seguridad Ciudadana y de la Agrupación de Tráfico de las comandancias de Córdoba y Jaén, de momento implicados todos esos recursos en el rescate.
Madrid ofrece sus hospitales a Andalucía
Madrid ha ofrecido sus hospitales a Andalucía para atender a los heridos del accidente entre dos trenes en Adamuz. "Los hospitales de la Comunidad de Madrid y los equipos del SUMMA 112 están pendientes del trágico accidente en Córdoba y a disposición de la Junta de Andalucía", ha publicado Díaz Ayuso en la red social X. Además ha anunciado que se desplagarán en Atocha equipos de apoyo para acompañar a los familiares, ya que uno de los trenes partió de esta estación madrileña y el otro tenía como destino la misma.
Suspendida la circulación de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva todo el lunes
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha suspendido la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva durante el próximo lunes, 19 de enero, a raíz del accidente de Adamuz (Córdoba), a causa de un descarrilamiento a la altura de dicho municipio de un tren que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha y que causó que invadiera la vía contigua y que se ha saldado con al menos diez fallecidos y varios heridos.
En un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, Adif ha concretado que "la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva estará suspendida, al menos, durante todo el lunes 19 de enero".
Uno de los 10 fallecidos, el maquinista del Alvia
Hasta el momento, las cifras oficiales de la Guardia Civil apuntan a diez fallecidos en el grave accidente ferroviario de Adamuz. Uno de ellos es el maquinista del tren Alvia, que circulaba entre Huelva y Madrid.
Continúan llegando heridos al Reina Sofía
Las Urgencias del Reina Sofía siguen recibiendo heridos. Hay al menos un centenar, 25 de ellos graves. Y, por el momento, la Guardia Civil ha confirmado el fallecimiento de diez personas.
Abascal sigue con "desolación" el accidente en Adamuz y dice "no confíar" en la "acción" del Gobierno
Òscar Puente: "El impacto ha sido terrible"
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha explicado que los últimos vagones del tren Iryo que descarrilaron en Adamuz invadieron la vía contraria por la que en ese momento circulaba un alta velocidad de Renfe y, tras un impacto "terrible", dos vagones de este último tren salieron despedidos, provocando una cifra de víctimas que "no se puede confirmar" aún. "La cifra de víctimas no se puede confirmar en este momento. Lo fundamental ahora es auxiliar a las víctimas", ha afirmado el ministro.