Nuevo modelo de financiaciónGrupo ParaguasProtestas MercosurBasura OviedoAcuerdo médicos AsturiasUniversidad Alfonso XTreelogic sale a bolsa
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Óscar Puente: "Los vagones del tren Iryo impactaron contra dos del de Renfe, que salieron despedidos"

Al menos diez personas han muerto tras el descarrilamiento registrado sobre las 19:45 horas de un tren en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha

Una imagen de uno de los trenes implicados en el accidente.

Una imagen de uno de los trenes implicados en el accidente. / @ELEANORINTHESKY RED SOCIAL X

Antonio Romero

Rubén Gargoi

Madrid

El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba) esta tarde ha causado al menos 10 víctimas mortales y decenas de heridos, según fuentes de Guardia Civil y del 112 andaluz.

Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, el accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.

