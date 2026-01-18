Montaña
Un fallecido tras un alud en el Barranco de Puimestre en Benasque (Huesca)
Se trata del quinto fallecido atrapado por una avalancha en menos de un mes
Carlota Gomar
Una persona ha fallecido este domingo tras verse sorprendida por un alud en el Barranco de Puimestre, en Cerler (Huesca). A parecer, tal y como ha confirmado la Guardia Civil, estaba practicando esquí fuera de pista cuando ha sido atrapado por una avalancha. Cuando ha llegado el equipo de rescate del GREIM se encontraba inconsciente y ha acabado falleciendo.
Se trata del quinto fallecido en la montaña en el último mes como consecuencia de la voracidad de las avalanchas. El pasado 30 de diciembre, tres expertos montañeros que practicaban esquí fallecieron en Panticosa por un alud en la cara oeste del pico Tablato, donde una gran avalancha de nieve sesgó la vida del conocido pediatra Jorge García-Dihinx, de su mujer, Natalia Ramón, y de un irundarra de nombre Eneko Arrastua.
Fueron dos compañeros de expedición, dos vecinos de Ordizia (Guipúzcoa) y de Zaragoza, quienes rescataron los cadáveres de dos de los fallecidos además de poner a salvo a una joven de 29 años que fue trasladada al hospital San Jorge de Huesca con hipotermia y varios golpes. Este grupo de expertos montañeros estaba practicando esquí de montaña cuando han tenido lugar los hechos a unos 2.400 metros de altitud, en pleno corazón del valle de Tena.
Apenas 48 horas después del trágico suceso, la montaña se cobraba la vida de una quinta persona. Un montañero zaragozano de 54 años, Ángel Javier Sánchez Campos, profesor de la Universidad de Zaragoza y trabajador social del Ayuntamiento de Zaragoza, acabó sepultado por otra avalancha de nieve mortal en la zona de la Punta del Cau (Tella-Sin), a unos 2.500 metros de altitud en el valle de Bielsa. Fue un compañero de expedición, un madrileño de 46 años, quien dio el aviso al 112 tras resultar ileso de este fatal suceso, por lo que descendió hasta el refugio de Urdiceto para informar de lo que había sucedido cuando realizaban una ruta con raquetas en la ladera noreste.
Ángel Javier, en el transcurso de una ruta con raquetas, fue sepultado por un alud la tarde del 31 de diciembre, apenas 48 horas después de que tres expertos esquiadores murieran en otra avalancha en el pico Tablato (Panticosa). Junto a este varón de 54 años resultó ileso su compañero de expedición, un montañero madrileño de 46 años que dio el aviso al 112 desde el refugio de Urdiceto sobre las 19.40 horas.
