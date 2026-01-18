Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo modelo de financiaciónGrupo ParaguasProtestas MercosurBasura OviedoAcuerdo médicos AsturiasUniversidad Alfonso XTreelogic sale a bolsa
instagramlinkedin

Investigación

Muere un hombre por arma de fuego en un tiroteo en Almería

La Guardia Civil investiga las circunstancias del crimen, ocurrido durante la madrugada del domingo en un cortijo de la localidad de Pechina

Una ambulancia, en una imagen de archivo.

Una ambulancia, en una imagen de archivo. / EP

EP

Almería

Un hombre ha fallecido "de forma violenta" durante la madrugada de este domingo, 18 de enero, por herida de arma de fuego durante un tiroteo ocurrido en un cortijo del municipio almeriense de Pechina, tal y como han confirmado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Almería a Europa Press.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil de Almería, los hechos tuvieron lugar de madrugada y están siendo investigados. Por su parte, el Servicio de Emergencias 112 ha concretado que el centro de emergencias recibió un aviso de testigos que advertían de un episodio con "multitud de disparos", en el que el hombre habría resultado herido.

Hasta el momento no se ha confirmado la existencia de más personas heridas y la Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
  2. El Grupo Paraguas, conocido por el restaurante Amazónico, desembarca en Asturias: aquí abrirá su primer restaurante en la región
  3. Las primeras palabras del propietario del grupo Paraguas sobre sus planes para el edificio del histórico Logos de Oviedo: 'Será un proyecto muy bonito e ilusionante
  4. El relato del conductor del autobús que arrolló a un hombre en Langreo al dar marcha atrás: 'Iba por la carretera y no lo vi; matar a una persona te queda para toda la vida... tendrá mujer y fíos
  5. Fallece Graciano Torre, exconsejero de Industria de Asturias y exalcalde de San Martín del Rey Aurelio: 'Era un político ejemplar
  6. Buscan a una mujer desaparecida desde ayer en Cangas del Narcea
  7. Los vecinos de Oviedo que no reciclen correctamente recibirán multas de 750 euros: 'Hay que poner freno de una vez
  8. Yulia Codau, la rumana que llegó a Grado y ahora cultiva faba asturiana: 'No sé si merece la pena seguir, quienes intentamos hacerlo bien tenemos muchos requisitos

Muere un hombre por arma de fuego en un tiroteo en Almería

Muere un hombre por arma de fuego en un tiroteo en Almería

Lágrimas, abrazos y agradecimientos en el adiós del Albergue Covadonga a las Hermanas Terciarias Capuchinas: "Tenemos el reto de cuidar su legado"

Multado con hasta 800 euros por el mal estado en el dibujo: la Guardia Civil vigila los bajos de los coches asturianos

Multado con hasta 800 euros por el mal estado en el dibujo: la Guardia Civil vigila los bajos de los coches asturianos

Langreo Centro gana la carrera contra el cáncer: la prueba solidaria organizada por los vecinos del barrio reunió a 532 personas (y 41 mascotas)

Langreo Centro gana la carrera contra el cáncer: la prueba solidaria organizada por los vecinos del barrio reunió a 532 personas (y 41 mascotas)

El "food truck" que triunfa en un bosque asturiano (con cascada) con "tortoburguers", arroz con leche casero y cerveza artesana: "Espectacular"

El fútbol-sala se renueva en Laviana: el Ayuntamiento reparará los hundimientos y grietas de la cancha de la Avenida

El fútbol-sala se renueva en Laviana: el Ayuntamiento reparará los hundimientos y grietas de la cancha de la Avenida
Tracking Pixel Contents