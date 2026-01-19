Tragedia ferroviaria
La familia Zamorano Álvarez, padre, madre y sobrino, entre los desaparecidos del accidente de tren en Adamuz que viajaban en el Alvia a Huelva
El 061 ha habilitado el teléfono 953001149 para familiares de afectados del accidente de Adamuz que se encuentren fuera de Andalucía, a esta hora un total de 48 heridos siguen hospitalizados, doce de ellos en UCI, entre ellos un niño
La tragedia ferroviaria de Adamuz no solo ha dejado un balance provisional de víctimas y heridos, sino también un dolor que llena de incertidumbre y nervios a las familias: el de quienes aún no saben dónde están los suyos. Entre los pasajeros que permanecen a esta hora sin localizar y cuya imagen se comparte sin cesar en las redes sociales está el de la familia Zamorano Álvarez, el padre, Félix Zamorano; madre, Cristina Álvarez y su sobrino, Pepe, que viajaban juntos en el tren Alvia siniestrado, el convoy LD AV 2384 Puerta de Atocha–Huelva sobre el que impactó el Iryo Málaga-Madrid, a las 19.45. Las causas del accidente se investigan en este momento en el lugar de los hechos.
De esta familia, por el momento, lo que se conoce es que en la noche de este domingo apareció la pequeña de la familia, una niña de 6 años, rescatada desde el lugar del siniestro por parte de la Guardia Civil. La abuela de la familia acudió a la estación de Huelva en busca de información, según pudo conocer El Correo de Andalucía en la propia estación. En la estación, el lugar donde el capital onubense se está atendiendo a los familiares de los viajeros del Alvia, se le informó que la pequeña fue trasladada al Hospital Reina Sofía de Córdoba, uno de los principales centros hospitalarios donde se está atendiendo a los heridos en el siniestro.
Desde Madrid, viajaban el matrimonio, dos hijos y un sobrino. Como tantas otras familias, este domingo partieron desde Atocha compartiendo trayecto, planes y conversación, sin imaginar que el destino quedaría suspendido en un punto del trazado ferroviario cordobés, en el término municipal de Adamuz. Desde entonces, su ausencia pesa a esta hora sobre quienes los buscan con la esperanza de una pista mínima.
El 061 ha habilitado el teléfono 953001149 para familiares de afectados del accidente de Adamuz que se encuentren fuera de Andalucía. A esta hora, un total de 48 heridos siguen hospitalizados, doce de ellos en UCI, entre ellos un niño.
El Ayuntamiento de Huelva, con unanimidad de todos los grupos políticos, ha decretado tres días de luto oficial por los fallecidos en el accidente ferroviario que tiene a la capital onubense consternada. Las banderas del edificio consistorial ondean ya a media asta, luciendo crespón negro y quedan suspendidos todos los actos oficiales.
