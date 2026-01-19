Sextorsión, así es el chantaje de los "falsos sicarios": El peligro de buscar sexo en Internet

El hombre entró desde su teléfono en una página de contactos sexuales. Vio la imagen de una chica latina que decía tener 22 años y ganas de "una buena aventura". Escribió por whatsapp al número que acompañaba las fotografías. Nunca llegó a quedar con la chica, ni a verla en persona. Pero allí empezó su pesadilla. Iba a ser una víctima, una de las miles que hubo en España en 2025, de una sextorsión, en la variante del chantaje del falso sicario.

Uno de los anuncios de mujeres utilizados por las redes de sextorsión para captar víctimas en internet. / SUCESOS

Poco después, recibió un audio en su whatsapp. Una voz de hombre le acusaba de hacer perder el tiempo (y dinero) a la chica y le pedía una compensación. "Yo soy un trabajador como lo puedes ser tú. Antes de que vaya a más, cogemos, zanjamos el problema y ya está", se escucha en el mensaje que reproduce este reportaje del canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica.

Víctimas arruinadas

Zanjar el problema es pagar, caer en el chantaje, para que la pareja, los hijos, los amigos, los vecinos de este hombre no sepan que estuvo buscando sexo por internet. Uno de los integrantes del Grupo de Extorsiones y Secuestros de la UDEV Central, la unidad de élite de la Policía Nacional, explica que esa es la modalidad delictiva de moda. "Este tipo de extorsiones han crecido mucho: la extorsión del falso sicario y las sextorsiones. Primero, les piden una cantidad pequeña, que puedan pagar. Si lo hacen, le piden otra mayor, y otra, y otra. Hemos tenido casos que han acabado con esas personas arruinadas y hasta con un intento de suicidio”.

Las organizaciones criminales crean esas páginas sexuales y las colocan en las redes. Cuando un hombre envía un mensaje o llama al teléfono para preguntar por una de las supuestas chicas que se anuncian allí, ya ha entrado en su radar. "Le extorsionan para que pague. Solo así evitará el escarnio social de tener que explicar que estuvo viendo páginas sexuales", explica este investigador.

Una pistola en la mano

Si la víctima no paga, la amenaza es doble. Por un lado, comienzan a llegarle imágenes a su whatsapp. Así, las víctimas del pasado año (arquitectos, funcionarios, periodistas, parados, jubilados… ) recibieron decenas de esas imágenes: una pistola en una mano tatuada, encapuchados con ametralladoras, un vídeo de un cuerpo desmembrado… " Las víctimas son siempre hombres, pero los hay de todas las edades y de todos los estatus sociales. No hay un perfil", explica un veterano policía.

Imagen recibida por una de las víctimas de sextorsión para "convencerlo" de que pagara el chantaje. / SUCESOS

Diez mil euros de "multa"

Las imágenes llegan a las víctimas mezcladas con audios y nuevas llamadas que van subiendo de tono para forzarles a pagar. Así se refleja en las grabaciones recuperadas por la Policía, como una de los reproducidas en este reportaje: "Ahora dejo esto en manos de los chicos de la calle y nos presentamos en el domicilio del titular de la línea… Hasta el perro del vecino se entera de esto. ¿Estás seguro de jugar con nosotros? Nosotros no somos proxenetas de polígono ni de rotonda, ah? No te equivoques. Yo le pongo diez mil, veinte mil euros de multa a tu persona y te juro que no puedes tomar ni café ni con tu familia, ¿vale?".

"A las víctimas les cuesta mucho denunciar. Muchos lo hacen cuando ya han pagado varias veces y están en la ruina", explica un investigador del Grupo de Secuestros y Extorsiones de la Policía Nacional. "Les cuesta denunciar porque tienen miedo al escándalo: tienen pareja, hijos… Al final en estas extorsiones cae quien tiene más miedo, quien tiene más que perder”.

Primer pago

El primer pago del chantaje suele ser modesto, unos 300 ó 400 euros por salvar la pareja y la vida familiar puede parecer asequible. Pero no va a ser el final. "Estos grupos hacen ensayo/error. Van lanzando el cebo hasta que uno pica. Entonces muerden y no sueltan. Una vez que pagas por primera vez, no te sueltan. Te van tanteando, para ver cuánto puedes pagar realmente, y luego te van sangrando", explica el integrante del Grupo de Secuestros y Extorsiones.

El chantaje o timo del falso sicario (no existen esos sicarios ni van a ir a por nadie físicamente, no ha ocurrido nunca) es la variante más exitosa y sencilla de las extorsiones sexuales. "Se siguen haciendo otras sextorsiones, pero para ese tipo de chantajes la víctima tiene que haber enviado imágenes suyas a la supuesta chica. El chantaje del falso sicario es más sencillo. No hace falta que envíen fotos suyas ni nada, basta con que llamen o escriban por curiosidad. Hay miles de víctimas potenciales", subrayan los investigadores.

En España

Antes, esos grupos criminales de extorsiones sexuales operaban desde Marruecos y Costa de Marfil. Ahora ya están instalados en España. En ellos hay delincuentes españoles y están tomando relevancia clanes dominicanos. En una sola operación policial del año pasado, la operación Prota, el Grupo de Secuestros y Extorsiones desmanteló una trama enorme, que desde la provincia de Alicante había chantajeado a 2.000 víctimas y conseguido más de dos millones de euros en beneficios.

Fue una de las 32 operaciones (23 en España y 9 en el extranjero) que realizó el grupo de élite de la UDEV Central. También colaboraron en otras 19 investigaciones con origen internacional. La mayoría de estas últimas estaban relacionadas con grupos mafiosos instalados en zonas de la costa mediterránea.

De secuestros a "amarres"

Al tiempo que crecen los chantajes sexuales, van disminuyendo los secuestros al estilo antiguo, los que se hacían entre desconocidos por motivos económicos. "Esos secuestros digamos clásicos casi han desaparecido. Secuestros de gente rica, conocida para sacar dinero, ya fuera por grupos terroristas o delincuentes comunes… Requerían una infraestructura, un lugar para esconderlos, gente que cuide a la víctima… Además, tienen penas de prisión mucho más duras que las estafas o chantajes sexuales”, explica un policía.

"En 2024 secuestraron a dos españoles en Ecuador al viejo estilo, por temas económicos y sin nada personal. En 2025, no hubo ninguno”, añade. "Todos los secuestros que hemos tenido en los últimos 12 meses han sido amarres entre gente que se conoce y que tienen cuentas pendientes". Una versión no mortal de lo que se llamaban ajustes de cuentas, motivados por deudas entre organizaciones criminales, robos de droga…

Amnesia

Las víctimas de esos "amarres", retenciones que suelen durar poco tiempo, no denuncian. En ocasiones lo hacen sus familias, asustadas. La mayor parte de las veces, la víctima es liberada después de pagar o prometer pagar. Con la libertad recuperada, el secuestrado, que suele ser otro delincuente, se calla. "Les entra amnesia y hasta se inventan perfiles y datos de secuestradores falsos que no coinciden en nada con los que les atacaron. Nunca delatan a la organización".

Fue el caso en Madrid del Niño Juan, un conocido alunicero al que culpaban del robo de un cargamento de droga. Y también de José El del Buque, un narco canario que fue secuestrado porque otro grupo criminal le acusaba de robarles un cargamento de 600 kilos de cocaína. La policía lo llamó operación Pecio. José El del Buque pagó y prometió pagar más, luego, le entró esa amnesia de la que hablan los policías.