Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo modelo de financiaciónGrupo ParaguasProtestas MercosurBasura OviedoAcuerdo médicos AsturiasUniversidad Alfonso XTreelogic sale a bolsa
instagramlinkedin

Investigación

Detenido un hombre de 50 años tras intentar atropellar a su pareja en Ciudad Real

Los hechos han tenido lugar cuando la mujer se dirigía a su puesto de trabajo en Puertollano

Coche de la Policía Nacional.

Coche de la Policía Nacional. / POLICÍA NACIONAL

EFE

Toledo

La Policía ha detenido a un hombre de 50 años tras golpear varias veces con su coche el vehículo de su pareja y luego intentar atropellarla en Puertollano (Ciudad Real).

Según ha informado a EFE la Policía Nacional, los hechos han ocurrido este martes sobre las 10:00 horas en el entorno de la calle Jaén, mientras la mujer se dirigía a su puesto de trabajo.

El detenido ha golpeado varias veces con su coche el vehículo de su pareja y cuando esta se ha bajado para refugiarse en un hostal, ha intentado atropellarla y ha arremetido contra la puerta del establecimiento.

Según ha informado en X la Policía de Puertollano, también ha intentado atropellar a los agentes que se han acercado para intervenir.

El hombre permanece detenido desde esta mañana y se prevé que pase a disposición judicial este miércoles por la mañana.

La víctima, que ha resultado herida de forma leve, ha prestado declaración en comisaría y se le ha dado apoyo desde la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de Puertollano.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
  2. Colas en Decathlon tras tirar el precio de su nueva bicicleta eléctrica de montaña con más de 180 kilómetros de autonomía: ideal para carretera o monte
  3. Multado con 800 euros por no llevar el papel actualizado en el coche: la Guardia Civil vigila las clásicas carpetillas de la guanteras de los asturianos
  4. El Águila Negra de Colloto echa el vuelo: comienzan las primeras obras para transformar la antigua fábrica de cervezas en el Edificio del Agua del Principado
  5. Atención conductores: corte de tráfico de diez horas en una de las arterias principales de Oviedo para el próximo domingo
  6. Buenas noticias para los ciclistas: Oviedo vuelve a permitir el uso de las bicicletas en las calles peatonales
  7. Jessica Bueno pide ayuda desesperada tras ser víctima del accidente de tren en Adamuz: la última hora sobre el estado de la modelo
  8. La Policía Nacional emite un aviso urgente que afecta, en mayor medida, a Gijón: 'No tengas todas las ventanas abiertas

Hallan en Dinamarca el mayor barco mercante medieval del mundo, intacto tras 600 años

Hallan en Dinamarca el mayor barco mercante medieval del mundo, intacto tras 600 años

El Gobierno y la Junta de Andalucía organizarán un funeral de Estado por el accidente de Adamuz

El Gobierno y la Junta de Andalucía organizarán un funeral de Estado por el accidente de Adamuz

Nava organiza "días sin cole" para las fiestas de Carnaval: así se puede participar

Nava organiza "días sin cole" para las fiestas de Carnaval: así se puede participar

Gran susto en un bazar de Oviedo: cae una estantería a pocos centímetros de un niño de nueve años

Gran susto en un bazar de Oviedo: cae una estantería a pocos centímetros de un niño de nueve años

Groenlandia, aranceles y batacazo del bitcóin

Groenlandia, aranceles y batacazo del bitcóin

Lidl vende el chaleco acolchado para hombre más barato del mercado: disponible en dos colores por 10,99 euros

Lidl vende el chaleco acolchado para hombre más barato del mercado: disponible en dos colores por 10,99 euros

Llanera cultiva los "superpoderes" infantiles: así se entrena el cerebro de los más pequeños con juegos de mesa

Llanera cultiva los "superpoderes" infantiles: así se entrena el cerebro de los más pequeños con juegos de mesa

Lidl dice adiós al cubo de basura con su solución plana y rectangular que ya no va en el suelo: apto para lavavajillas

Lidl dice adiós al cubo de basura con su solución plana y rectangular que ya no va en el suelo: apto para lavavajillas
Tracking Pixel Contents