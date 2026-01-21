Así fue la difícil identificación de las 42 víctimas del accidente de tren de Adamuz: las muestras genéticas viajaron hasta Madrid

El accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, suma ya 42 víctimas mortales. Son días tristes para toda España y también de mucho trabajo para las fueerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El comandante Serrano, jefe del departamento de Biología del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha explicado este miércoles cómo se identifican a los fallecidos en una tragedia como esta.

"Se realizan por métodos científicos, utilizando diferentes técnicas. Una de ellas es la huella dactilar, cuya toma se suele realizar en la sala de autopsias y el cotejo con bases de datos como la del DNI. Sin embargo, la toma de muestras genéticas que sí se hace en la autopsia se trasladan al laboratorio central de criminalística de Madrid", explica.

Entre 10 y 12 horas

Una vez que llegan las muestras a la capital, "solemos tardar unas 10-12 horas en empezar a obtener los primeros perfiles genéticos". "Después, se hace la comparación con los perfiles genéticos de los cadáveres y de los familiares y vamos casando, hasta que conseguimos identificar los cadáveres haciendo que se disminuya el número de desapariciones", añade.

La investigación

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha revelado este miércoles que la investigación del accidente de Adamuz ha descubierto marcas en la parte baja de los trenes que circularon justo antes que el descarrilado Iryo. Estas señales, ha puntualizado, deberán ser analizadas concienzudamente, pero es la primera vez que el responsable gubernamental pone sobre la mesa la posibilidad de que la infraestructura estuviera dañada previamente ya que, ha asegurado, "la cuestión es por qué se han producido estas marcas, si había algo en la vía o si era la propia vía que estaba empezando a romperse. En este momento no es posible establecer una conclusión", ha apuntado.