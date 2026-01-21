Así fue la difícil identificación de las 42 víctimas del accidente de tren de Adamuz: las muestras genéticas viajaron hasta Madrid
"Solemos tardar unas 10-12 horas en obtener los primeros perfiles genéticos", cuenta el comandante Serrano, jefe de Biología del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil
El accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, suma ya 42 víctimas mortales. Son días tristes para toda España y también de mucho trabajo para las fueerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El comandante Serrano, jefe del departamento de Biología del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha explicado este miércoles cómo se identifican a los fallecidos en una tragedia como esta.
"Se realizan por métodos científicos, utilizando diferentes técnicas. Una de ellas es la huella dactilar, cuya toma se suele realizar en la sala de autopsias y el cotejo con bases de datos como la del DNI. Sin embargo, la toma de muestras genéticas que sí se hace en la autopsia se trasladan al laboratorio central de criminalística de Madrid", explica.
Entre 10 y 12 horas
Una vez que llegan las muestras a la capital, "solemos tardar unas 10-12 horas en empezar a obtener los primeros perfiles genéticos". "Después, se hace la comparación con los perfiles genéticos de los cadáveres y de los familiares y vamos casando, hasta que conseguimos identificar los cadáveres haciendo que se disminuya el número de desapariciones", añade.
La investigación
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha revelado este miércoles que la investigación del accidente de Adamuz ha descubierto marcas en la parte baja de los trenes que circularon justo antes que el descarrilado Iryo. Estas señales, ha puntualizado, deberán ser analizadas concienzudamente, pero es la primera vez que el responsable gubernamental pone sobre la mesa la posibilidad de que la infraestructura estuviera dañada previamente ya que, ha asegurado, "la cuestión es por qué se han producido estas marcas, si había algo en la vía o si era la propia vía que estaba empezando a romperse. En este momento no es posible establecer una conclusión", ha apuntado.
“Los bogies de los cinco coches primeros presentan una marca y es posible incluso, que es algo que se está analizando, que los dos o tres trenes que pasaron primero tienen marcas similares. La cuestión ahora es conocer por qué, qué las ha provocado, si había algo sobre la vía, si era la propia vía que estaba empezando a romperse…”, ha relatado el ministro. Los bogies son las piezas donde se montan las ruedas de los trenes, y, en este caso, Puente se refiere a los cinco primeros vagones del Iryo accidentado: los tres siguientes fueron los que descarrilaron. El 6 es el que se está analizando con más detalle porque su papel en el siniestro se antoja clave; el 8 ya se ha retirado de la vía y está en un campo contiguo y el 7 será el siguiente en sacarse del escenario de la tragedia.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- El Águila Negra de Colloto echa el vuelo: comienzan las primeras obras para transformar la antigua fábrica de cervezas en el Edificio del Agua del Principado
- Cierra en Oviedo el último quiosco del Campillín: 'Esta zona fue el Bronx en su época; había paisanas que cruzaban en taxi
- Almada, sobre la situación de Cazorla con el Real Oviedo: 'Le hemos preguntado su opinión
- Asturias es Islandia por unos minutos: una tormenta solar tiñe de rojo, verde y amarillo el cielo de la región con las auroras boreales más impresionantes de los últimos 20 años
- La borrasca "Harry" se deja notar en Asturias, pero lo peor llegará el jueves por la costa con un aviso de "peligro importante"
- Atención conductores: corte de tráfico de diez horas en una de las arterias principales de Oviedo para el próximo domingo
- Colas en Decathlon tras tirar el precio de su nueva bicicleta eléctrica de montaña con más de 180 kilómetros de autonomía: ideal para carretera o monte