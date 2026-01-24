Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un hombre dispara en la calle y se atrinchera en un edificio de A Coruña

Un negociador de la Policía Nacional logró que se rindiese poco antes de las 16.00 horas

Despliegue policial al atrincherarse un hombre armado en una vivienda del Agra do Orzán.

Despliegue policial al atrincherarse un hombre armado en una vivienda del Agra do Orzán. / LOC

José Manuel Gutiérrez

A Coruña

Un hombre efectuó varios disparos en la calle Vila de Cee, en el barrio del Agra do Orzán de A Coruña, y posteriormente se atrincheró en la vivienda en la que reside en ese lugar hasta poco antes de las 16.00 horas.

Los tiros fueron a parar a un edificio de la calle Comercio frente al suyo, entre el tercer y cuarto piso.

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía se desplazaron al lugar, al igual que un negociador que fue el que logró que el hombre se rindiese poco antes de las 16.00 horas.

Noticias relacionadas

Algunas fuentes apuntan a que el hombre mantiene un conflicto con una persona que vive en la misma calle.

Despliegue policial al atrincherarse un hombre armado en una vivienda del Agra do Orzán.

Despliegue policial al atrincherarse un hombre armado en una vivienda del Agra do Orzán. / LOC

