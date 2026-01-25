Consternación en Badajoz por la trágica muerte de un niño de diez años al atragantarse mientras desayunaba

El municipio pacense de Puebla de la Reina ha vivido este domingo una de las jornadas más tristes que se recuerdan en los últimos años tras el fallecimiento de un niño de entre nueve y diez años que se ha atragantado mientras desayunaba en su domicilio familiar. La noticia ha causado un profundo impacto emocional en esta localidad de apenas 689 habitantes, donde el suceso ha sumido a vecinos y allegados en un estado de auténtico shock.

Según ha podido confirmar este diario, los hechos han tenido lugar en torno a las 9.30 horas en la vivienda en la que el menor residía junto a su familia, situada en la calle Menéndez Pidal, donde llevaba viviendo aproximadamente un año y medio. Con anterioridad, había residido en otras localidades cercanas, como Palomas, circunstancia que ha ampliado el alcance del dolor más allá del propio municipio.

Nada más producirse el atragantamiento, los familiares han alertado de inmediato a los servicios de emergencia. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, varias ambulancias medicalizadas y un helicóptero sanitario, que ha llegado a aterrizar en las inmediaciones. Pese a la rápida intervención y a los esfuerzos realizados por los profesionales sanitarios, no ha sido posible salvarle la vida, al haberse producido una asfixia tras atragantarse con un trozo de carne durante el desayuno.

La tragedia ha generado una enorme consternación social tanto en Puebla de la Reina como en Palomas. El menor había pasado por los colegios de ambos municipios y era muy querido en las respectivas comunidades educativas. Profesores y miembros de los equipos docentes han acudido durante la jornada al velatorio, acompañando a la familia en unos momentos marcados por el dolor y la incredulidad. Desde los centros escolares se ha trasladado el recuerdo de un niño integrado, apreciado y querido por compañeros y docentes.

Durante todo el domingo, el ambiente en Puebla de la Reina ha sido de silencio y recogimiento. Las muestras de apoyo se han sucedido de forma constante, con vecinos acercándose al tanatorio municipal para arropar a los familiares del pequeño. El menor ha sido velado en la propia localidad, donde la tristeza ha sido compartida de manera colectiva por un pueblo entero golpeado por una pérdida difícil de asumir.

El funeral se celebrará este lunes, en una ceremonia que se prevé multitudinaria y en la que Puebla de la Reina despedirá a uno de sus vecinos más jóvenes.

Las muestras de condolencia también han llegado desde el ámbito institucional. La presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha trasladado públicamente su pésame a través de las redes sociales con un mensaje de apoyo a la familia y al municipio: "El fallecimiento de un niño de diez años en Puebla de la Reina nos ha dejado profundamente apenados. No hay palabras que alivien un dolor así. Mi abrazo más sincero a su familia, a sus seres queridos y a todo el municipio. Estamos a vuestro lado".

Noticias relacionadas

Una tragedia que ha dejado una huella imborrable en Puebla de la Reina y en su entorno, donde este domingo ha quedado marcado para siempre como un día de luto y dolor compartido.