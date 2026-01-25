En Subirats
Detenido en Barcelona un conductor de 19 años que dio positivo en alcohol y drogas y causó la muerte de un ciclista
El ciclista ha fallecido este domingo en un choque con un vehículo, ocurrido alrededor de las 7:45 horas
EFE
Los Mossos d'Esquadra han detenido este domingo a un conductor de 19 años, que ha dado positivo en el test de alcoholemia y de drogas, por el accidente que ha provocado la muerte de un ciclista en Subirats (Barcelona).
El ciclista ha fallecido este domingo en un choque con un vehículo, ocurrido alrededor de las 7:45 horas en el municipio barcelonés de Subirats, ha informado el Servei Català de Trànsit.
El accidente ha tenido lugar en el kilómetro 4,8 de la carretera C-243a a la altura de Subirats, en la comarca del Alt Penedès.
Los agentes de tráfico de los Mossos han realizado el test de alcoholemia y drogas al conductor, que han dado positivo, por lo que ha quedado detenido como presunto autor de este siniestro mortal.
Hasta el lugar del accidente se han desplazado cuatro patrullas de los Mossos, tres dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y diversas unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).
Con la muerte de este ciclista ya son tres las personas que han perdido la vida en accidente de tráfico en las carreteras catalanas desde que comenzó el año 2026.
