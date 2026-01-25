Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido en Barcelona un conductor de 19 años que dio positivo en alcohol y drogas y causó la muerte de un ciclista

El ciclista ha fallecido este domingo en un choque con un vehículo, ocurrido alrededor de las 7:45 horas

Un coche de los Mossos d'Esquadra.

Un coche de los Mossos d'Esquadra. / EUROPA PRESS

EFE

Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han detenido este domingo a un conductor de 19 años, que ha dado positivo en el test de alcoholemia y de drogas, por el accidente que ha provocado la muerte de un ciclista en Subirats (Barcelona).

El ciclista ha fallecido este domingo en un choque con un vehículo, ocurrido alrededor de las 7:45 horas en el municipio barcelonés de Subirats, ha informado el Servei Català de Trànsit.

El accidente ha tenido lugar en el kilómetro 4,8 de la carretera C-243a a la altura de Subirats, en la comarca del Alt Penedès.

Los agentes de tráfico de los Mossos han realizado el test de alcoholemia y drogas al conductor, que han dado positivo, por lo que ha quedado detenido como presunto autor de este siniestro mortal.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado cuatro patrullas de los Mossos, tres dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y diversas unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Noticias relacionadas

Con la muerte de este ciclista ya son tres las personas que han perdido la vida en accidente de tráfico en las carreteras catalanas desde que comenzó el año 2026.

Misterioso hallazgo de un vehículo, sin conductor, en el fondo de un canal cerca de la ría de Avilés

Mieres le pone deberes a Educación: reclama que el ciclo formativo de Emergencias se imparta en el concejo

Hallan el cadáver de un migrante subsahariano tras saltar la doble valla de Ceuta

Un joven de 24 años, herido grave por arma blanca en una pelea en Madrid

Detenido un hombre por la muerte "muy violenta" de una mujer en un piso de Lleida

