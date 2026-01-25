Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta roja en AsturiasAsturias y MercosurCarrera ilegal GijónBarça-Real OviedoRadioterapia pionera para el cáncer
instagramlinkedin

En Adra

Dos muertos al caer un vehículo por un barranco en una zona de monte de Almería

Una persona más ha resultado herida leve, según ha informado la Guardia Civil

Una ambulancia, en una imagen de archivo.

Una ambulancia, en una imagen de archivo. / EP

EP

Adra (Almería)

Dos personas han fallecido en un accidente de tráfico que ha tenido lugar en la noche del pasado sábado 24 en una zona de monte de Adra (Almería), en concreto, en un camino que sube desde el Trebolar y la ermita de Santa Lucía, al precipitarse en un barranco de aproximadamente 50 metros de altura.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, en una nota, la Sala Coordinadora atendió sobre las 22,20 horas un aviso ciudadano. En el mismo, se advertía que un turismo se había salido de la vía, había chocado contra una palmera y había caído por un barranco de unos 50 metros, quedando los ocupantes atrapados en su interior.

De inmediato, el servicio perteneciente a la Agencia de Emergencias de la Junta activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos del Poniente, a la Policía Local y a Protección Civil de Adra.

Noticias relacionadas

Según fuentes del Instituto Armado, en este siniestro fatal han fallecido dos personas, de las que no han trascendido aún datos, y una más ha resultado herida leve.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Entrega del bote de Pasapalabra: Antena 3 modifica así el horario del esperado momento para Manu
  2. Multado con 500 euros por llevar la baliza V-16, pero no portar el documento obligatorio en caso de avería: la Guardia Civil vigila a los coches asturianos
  3. Aterriza en Gijón la pastelería más moderna y colorida y que será la más grande: fecha de apertura y avisos para las colas
  4. Nueve heridos, seis de ellos graves, durante la celebración de una carrera ilegal en Gijón
  5. Así será el gran festival de Oviedo que prevé superar los 20.000 asistentes: 50 'influencers' confirman su presencia
  6. El barrio más nuevo de Oviedo: el sueño de un millón de metros cuadrados que empezó con 40.000 reales
  7. ¡Tangana en un partido de alevines en Asturias!: agresiones, violencia entre padres y un café derramado sobre la madre de un rival
  8. Este sábado se esperan colas kilométricas en Aldi para hacerse con el calefactor cerámico compacto que solo cuesta 12,99 euros

Amplio despliegue policial y de Bomberos por incendio en un garaje en el barrio del Nodo, en Avilés

Amplio despliegue policial y de Bomberos por incendio en un garaje en el barrio del Nodo, en Avilés

EN DIRECTO: El Oviedo, con dos novedades en el once, busca la victoria ante el líder

EN DIRECTO: El Oviedo, con dos novedades en el once, busca la victoria ante el líder

Llanes despide a Marujina "la del estanco de Nueva", una mujer muy querida en el concejo

Llanes despide a Marujina "la del estanco de Nueva", una mujer muy querida en el concejo

Raquel Ruiz, sobre las alegaciones del PP al presupuesto: "Su intención únicamente es paralizar su ejecución"

Raquel Ruiz, sobre las alegaciones del PP al presupuesto: "Su intención únicamente es paralizar su ejecución"

Ya hay fecha para la apertura de la gran cafetería de pasteles coloridos y camareras disfrazadas en Gijón: tortitas en forma de osito, gofres de arcoíris o cupcakes en forma de unicornio

Ya hay fecha para la apertura de la gran cafetería de pasteles coloridos y camareras disfrazadas en Gijón: tortitas en forma de osito, gofres de arcoíris o cupcakes en forma de unicornio

VÍDEO: Las asociaciones de vecinos, en pie de guerra contra las carreras ilegales en Gijón

VÍDEO: Las asociaciones de vecinos, en pie de guerra contra las carreras ilegales en Gijón

Rosa, la inmigrante a España que hace historia en Pasapalabra con el bote más alto de la historia del programa: 2,7 millones de euros

Rosa, la inmigrante a España que hace historia en Pasapalabra con el bote más alto de la historia del programa: 2,7 millones de euros

Vídeo: Así fue el homenaje a Vicentón

Vídeo: Así fue el homenaje a Vicentón
Tracking Pixel Contents