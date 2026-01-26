Sucesos
Un bombero amenaza con quemarse a lo bonzo en Murcia
El hombre llegó a prenderse fuego, pero llevaba el traje ignífugo y no sufrió quemaduras
Redacción
Un bombero del Ayuntamiento de Murcia amenazó este lunes por la mañana con quemarse a lo bonzo en Murcia.
Los hechos tuvieron lugar minutos antes de las nueve de la mañana, delante de la Catedral, junto al Moneo, y llamó la atención de los viandantes.
Testigos afirmaron que el hombre portaba un hacha, herramienta habitual de su trabajo.
El hombre llegó a prenderse fuego, pero llevaba el traje ignífugo y no sufrió quemaduras. Agentes de la Policía Local, con ayuda de extintores, lograron apagar las llamas: cuando surgió la nube de polvo, lograron reducir al hombre.
El bombero, de 57 años, fue trasladado en ambulancia al Morales Meseguer de Murcia. Iba custodiado por la Policía y esposado, aseguraron testigos presenciales.
Fuentes cercanas a la investigación detallaron que el hombre pretendía visibilizar las malas condiciones laborales de su colectivo.
- Muere a los 42 años Edu Fanjul, conocido hostelero de Gijón, dueño de La Volanta e impulsor del mítico Colonial
- Asturias, en alerta roja: estos son los 20 concejos que han recibido el aviso de protección civil en su móvil
- Entrega del bote de Pasapalabra: Antena 3 modifica así el horario del esperado momento para Manu
- El barrio más nuevo de Oviedo: el sueño de un millón de metros cuadrados que empezó con 40.000 reales
- ¡Tangana en un partido de alevines en Asturias!: agresiones, violencia entre padres y un café derramado sobre la madre de un rival
- El joven detenido tras arrollar a nueve personas en Gijón en una carrera ilegal quiso 'hacer ruido' al irse para chulear y perdió 'el control' del coche
- La historia de la viuda de 64 años que lleva cuatro semanas viviendo bajo una lona de plástico en Oviedo tras quemarse su casa: “Sólo pido un sitio hasta que yo pueda buscar algo”
- El emblemático llagar asturiano que está a punto de volver a la actividad tras cerrar en 2025