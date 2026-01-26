En Directo
Minuto a minuto
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Puente confirma que la última prueba de "auscultación" de la vía se hizo 58 días antes, un lapso "normal"
El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave e la alta velocidad en España, ha dejado 45 fallecidos
La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro
La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 45 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.
Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.
Miguel Ángel Rodríguez
Sánchez comparecerá el 11 de febrero en el Congreso por los accidentes en Adamuz y en Gelida
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá el próximo 11 de febrero en el Congreso para informar sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que perdieron la vida 45 personas. La pasada semana, el jefe del Ejecutivo registró en la Cámara Baja una iniciativa para comparecer a petición propia sobre "los últimos accidentes y la situación actual del servicio ferroviario" y la fecha escogida será el miércoles 11, en el primer pleno ordinario de este año.
Sumar defiende que Puente está "dando la cara" y critica que el PP busca rédito electoral
La coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, ha defendido que el ministro de Transporte, Óscar Puente, está "dando la cara" a la hora de dar explicaciones sobre el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) y ha cargado contra PP y Vox, a los que acusan de tratar de conseguir rédito electoral con la tragedia. En rueda de prensa este lunes en Madrid, Hernández ha destacado que hay una investigación en marcha para esclarecer este suceso con la que hay que ser respetuosos, dado que será la que determine si hay o no algún tipo de responsabilidad política.
Bruselas tiene "plena confianza" en que España investigará de forma exhaustiva el accidente
La Comisión Europea ha expresado este lunes su "plena confianza" en que las autoridades españolas llevarán a cabo una investigación "larga y exhaustiva" del accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en a la altura del municipio de Adamuz (Córdoba) y que dejó un balance de 45 víctimas mortales y decenas de heridos de diversa consideración. La portavoz comunitaria de Transportes, Anna-Kaisa Itkonen, ha aclarado en una rueda de prensa que Bruselas "no tiene ningún papel" que desempeñar en lo que a investigaciones de accidentes ferroviarios se refiere, porque es una competencia nacional, pero que permanece dispuesta a dar apoyo a las autoridades si lo requieren.
Mañueco afea que Puente compare la gestión del accidente de tren en Adamuz con la gestión de la dana
El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este lunes que "no es ni mucho menos comparable" la gestión de la dana de Valencia con la del accidente del tren de Adif en Adamuz (Córdoba) en respuesta a que el ministro de Transportes, Óscar Puente, afirmara que le parecía "ofensiva" la comparación con la gestión de la dana. Durante una entrevista en el programa 'Al Rojo Vivo' de 'La Sexta', recogida por Europa Press, Mañueco ha señalado que "cuando se produce una tragedia como un accidente ferroviario de estas características, no es ni mucho menos comparable con lo que se produce en un fenómeno de la naturaleza".
Adif limita a 160 kilómetros por hora los trenes de alta velocidad entre Ourense-Santiago por lluvia y viento
Adif ha puesto una limitación temporal de velocidad de 160 kilómetros por hora en toda la línea Ourense-Santiago para los trenes de alta velocidad, que sí circulan, a diferencia de los regionales, que están suspendidos, a consecuencia del temporal de lluvia y viento que azota a la comunidad gallega. Esta limitación por condiciones meteorológicas adversas tiene, en principio, una duración de 48 horas, según informan a Europa Press fuentes de Adif.
La misa funeral por las víctimas de la tragedia de Adamuz en Córdoba se traslada al sábado 31
El Cabildo Catedral de Córdoba ha informado este lunes de que se ha procedido a modificar la fecha y la hora de la misa funeral prevista en la Mezquita-Catedral de Córdoba por las víctimas de la tragedia ferroviaria ocurrida en Adamuz, con 45 fallecidos. De este modo, la misa funeral tendrá lugar finalmente el sábado 31 de enero, a las 18,00 horas, en la Mezquita-Catedral de Córdoba, tras estar inicialmente prevista para el jueves 29. La celebración litúrgica estará oficiada por el obispo de la Diócesis de Córdoba, monseñor Jesús Fernández.
Ana Cabanillas
Podemos critica que "la inversión en mantenimiento no ha sido suficiente" tras el accidente de Adamuz
Podemos evita de momento exigir responsabilidades al Ministerio de Transportes de Óscar Puente, como han hecho PP o ERC, pero sí apunta ya a una falta de mantenimiento ferroviario tras el accidente de Adamuz (Córdoba), que tuvo 45 fallecidos. El partido apunta a una carencia en las inversiones destinadas a esta partida en relación al incremento del número de viajeros y pone el foco en la liberalización del sector, obligada por Europa, reclamando "revisar el modelo ferroviario". Además, reclama acelerar la investigación y defiende que esperará a conocer las causas para, llegado el caso, reclamar ceses en el Gobierno.
Suspendidos los trenes entre Ourense y Santiago, y entre Ourense y Vigo-Guixar
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado este lunes de que por condiciones meteorológicas adversas, se encuentra suspendido el servicio de trenes entre Ourense y Santiago, y entre Ourense y Vigo-Guixar. Por su parte, Renfe ha indicado que los trenes de media distancia con llegada/salida desde o hasta Vigo Guixar se desviarán por Urzaiz con servicio por carretera para las estaciones intermedias. En un comunicado, la compañía pública señala que esta suspensión no afecta a los trenes de media distancia del Eje Atlántico Vigo Urzaiz-Santiago-A Coruña, que circulan de forma habitual.
Juan Carlos Lozano
Transportes admite una fisura en el AVE de Madrid y Barcelona "que no pone en peligro la circulación"
El Ministerio de Transportes ha detectado la existencia de una fisura en la línea de alta velocidad de Madrid a Barcelona, a la altura de L'Espluga de Francolí (Tarragona), a 115 kilómetros de Barcelona. Transportes insiste en que este hecho "no pone en peligro la cirulación", aunque ha aplicado una límitación de velocidad temporal a 80 kilómetros por hora.
Margarita Robles pide esperar al final de la investigación para determinar las causas del accidente
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido este lunes esperar a las conclusiones de las investigaciones sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) para determinar la causa de la tragedia, que dejó más de cuarenta fallecidos y más de cien heridos. "Que se llegue hasta el final, cuando se esclarezcan los hechos se podrá decir qué ha pasado", ha indicado. Así se ha expresado en una entrevista en 'Espejo Público' en 'Antena 3', recogida por Europa Press, después de que la ruptura de la vía que provocó el descarrilamiento haya emergido como la hipótesis más probable. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha señalado que se rompió en la parte del carril nuevo, instalado en mayo de 2025, junto a la soldadura con el carril antiguo.
- Muere a los 42 años Edu Fanjul, conocido hostelero de Gijón, dueño de La Volanta e impulsor del mítico Colonial
- Asturias, en alerta roja: estos son los 20 concejos que han recibido el aviso de protección civil en su móvil
- Entrega del bote de Pasapalabra: Antena 3 modifica así el horario del esperado momento para Manu
- El barrio más nuevo de Oviedo: el sueño de un millón de metros cuadrados que empezó con 40.000 reales
- ¡Tangana en un partido de alevines en Asturias!: agresiones, violencia entre padres y un café derramado sobre la madre de un rival
- El joven detenido tras arrollar a nueve personas en Gijón en una carrera ilegal quiso 'hacer ruido' al irse para chulear y perdió 'el control' del coche
- La historia de la viuda de 64 años que lleva cuatro semanas viviendo bajo una lona de plástico en Oviedo tras quemarse su casa: “Sólo pido un sitio hasta que yo pueda buscar algo”
- El emblemático llagar asturiano que está a punto de volver a la actividad tras cerrar en 2025