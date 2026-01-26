Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Puente confirma que la última prueba de "auscultación" de la vía se hizo 58 días antes, un lapso "normal"

Margarita Robles pide esperar al final de la investigación para determinar las causas del accidente

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido este lunes esperar a las conclusiones de las investigaciones sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) para determinar la causa de la tragedia, que dejó más de cuarenta fallecidos y más de cien heridos. "Que se llegue hasta el final, cuando se esclarezcan los hechos se podrá decir qué ha pasado", ha indicado. Así se ha expresado en una entrevista en 'Espejo Público' en 'Antena 3', recogida por Europa Press, después de que la ruptura de la vía que provocó el descarrilamiento haya emergido como la hipótesis más probable. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha señalado que se rompió en la parte del carril nuevo, instalado en mayo de 2025, junto a la soldadura con el carril antiguo.