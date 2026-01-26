Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Causas descarrilamiento tren IryoAlerta roja en AsturiasCarreras ilegales AsturiasPagar por aparcar en AsturiasCierra Albo en Tapia
instagramlinkedin

Investigación

Encuentran el cadáver de un hombre con signos de violencia en un parque de Madrid

La Policía busca algún arma blanca en la zona del antiguo estadio Vicente Calderón, en Madrid Río

Zona del parque de Madrid Río donde ha aparecido un cuerpo.

Zona del parque de Madrid Río donde ha aparecido un cuerpo. / EFE

EFE

Madrid

La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre cuyo cadáver, con evidentes signos de violencia, ha sido hallado a primera hora de este lunes en el parque de Madrid Río de la ciudad.

Según ha constatado EFE, un hombre que paseaba a su perro por el parque ha encontrado el cuerpo del hombre ensangrentado y signos de violencia en una zona del parque con árboles a la altura del antiguo estadio del Vicente Calderón.

Agentes de la Policía Nacional ya se encuentran en el lugar, que ha quedado acordonado y buscan algún arma blanca en los alrededores.

Noticias relacionadas

Mientras, el cuerpo del hombre ha sido cubierto a la espera del levantamiento judicial del cadáver.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere a los 42 años Edu Fanjul, conocido hostelero de Gijón, dueño de La Volanta e impulsor del mítico Colonial
  2. Asturias, en alerta roja: estos son los 20 concejos que han recibido el aviso de protección civil en su móvil
  3. Entrega del bote de Pasapalabra: Antena 3 modifica así el horario del esperado momento para Manu
  4. El barrio más nuevo de Oviedo: el sueño de un millón de metros cuadrados que empezó con 40.000 reales
  5. ¡Tangana en un partido de alevines en Asturias!: agresiones, violencia entre padres y un café derramado sobre la madre de un rival
  6. El joven detenido tras arrollar a nueve personas en Gijón en una carrera ilegal quiso 'hacer ruido' al irse para chulear y perdió 'el control' del coche
  7. La historia de la viuda de 64 años que lleva cuatro semanas viviendo bajo una lona de plástico en Oviedo tras quemarse su casa: “Sólo pido un sitio hasta que yo pueda buscar algo”
  8. El emblemático llagar asturiano que está a punto de volver a la actividad tras cerrar en 2025

Multado con 400 euros y cuatro puntos menos: uno de los radares que más sanciona está en Oviedo y mucha gente lo desconoce

Multado con 400 euros y cuatro puntos menos: uno de los radares que más sanciona está en Oviedo y mucha gente lo desconoce

Propuestas para un comercio más accesible: ayudas y bonificaciones para las obras que eliminen barreras en negocios de Mieres

Propuestas para un comercio más accesible: ayudas y bonificaciones para las obras que eliminen barreras en negocios de Mieres

VIDEO: Alerta vecinal por desperfectos en Eleuterio Quintanilla tras la reciente obra de renovación del pavimento: “Pueden reventar ruedas o provocar un accidente”

GH Dúo emite la bomba más esperada de la edición: el beso de Carlos Lozano con esta concursante de la casa tras romper en directo con su pareja

GH Dúo emite la bomba más esperada de la edición: el beso de Carlos Lozano con esta concursante de la casa tras romper en directo con su pareja

El análisis del sportinguista volador desde Las Vegas (Nevada): "El Sporting no deslumbra, pero tiene callo y sabe competir"

El análisis del sportinguista volador desde Las Vegas (Nevada): "El Sporting no deslumbra, pero tiene callo y sabe competir"

Ferrero se peina de estreno con una nueva peluquería donde se darán "todo tipo de servicios"

Ferrero se peina de estreno con una nueva peluquería donde se darán "todo tipo de servicios"

Cómo se hace la maniobra de Heimlich, que puede salvar la vida en caso de atragantamiento

"Enseñamos los dientes y ahora vamos a morder": el campo asturiano anuncia cortes de autovías en protesta contra Mercosur

"Enseñamos los dientes y ahora vamos a morder": el campo asturiano anuncia cortes de autovías en protesta contra Mercosur
Tracking Pixel Contents