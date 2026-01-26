El hijo del hombre detenido en Valencia por la muerte de un chico de 13 años también declara que fue su padre

Tanto Juan Francisco M. F. de 48 años, el hombre que se entregó en la tarde de este sábado en el cuartel de la Guardia Civil de la localidad valenciana de Sueca confesando haber matado a un niño de 13 años, como su hijo coinciden en la misma versión: los dos aseguran que fue el padre quien cometió el crimen, a pesar de que los investigadores de la Guardia Civil continúan teniendo serias dudas acerca de cómo ocurrieron los hechos y quién empuñó el cuchillo de cocina con el que fue asesinado, de varias cuchilladas en el pecho, Álex.

Una de las principales razones que llevan a los agentes a dudar, tal como ha adelantado Levante-EMV, es que Juan Francisco M. F. se ha limitado a decir que sufrió "un ataque de locura" y ha sido incapaz de dar un solo detalle de cómo habría dado muerte a Álex, lo que ha aumentado las sospechas de los investigadores de que, en realidad, estaría tratando de encubrir a su hijo, de la misma edad.

Según la información a la que ha tenido acceso Levante-EMV, los dos niños estaban jugando a un videojuego con la PlayStation en casa del ahora detenido, en la calle Trinquet Vell de Sueca. En ese momento, en la casa estaban únicamente el padre, Juan Francisco M.F. y los dos menores, que jugaban en el dormitorio. La hija menor del arrestado, de 7 años, al parecer, no se encontraba en ese domicilio.

¿Un incidente mientras jugaban a la Play?

En un momento determinado, según la reconstrucción llevaba a cabo por el Grupo de Homicidios y del Equipo de Policía Judicial de Almussafes, los dos menores estaban en pleno juego cuando se produjó la agresión mortal, sin que esté claro si hubo o no un incidente entre ambos relacionado con el juego. Lo cierto es que cuando el equipo de Criminalística del laboratorio de la Comandancia de València inició la inspección ocular, los dos mandos continuaban conectados a la Play.

A partir de esa discusión es cuando dejan de conocerse los detalles de qué sucedió. El hecho cierto es que, a las 18.30 horas, Juan Francisco se presentó en el cuartel de Sueca para entregarse como autor del asesinato "del amigo de mi hijo, que tiene 13 años".

Con esa información en la mano acudieron agentes de la Policía Local de la población y de la Guardia Civil. Los segundos accedieron utilizando la llave facilitada por el supuesto homicida confeso. Según su propio relato, antes de entregarse habría cerrado la casa y llevado a su hijo a casa de los abuelos, también en Sueca, y solo una vez que se aseguró de que el pequeño se quedaba con la familia, se dirigió al cuartel para entregarse.

Afirma que su padre lo acuchilló sin más

El hecho de Juan Francisco no haya sido capaz de aportar detalles ni explicación alguna a una acción tan atroz es lo que hace que sigan abiertas las dos hipótesis: que el crimen haya sido obra suya o de su hijo.

Para poder decantarse por una o por otra, resultaba determinante conocer la versión del chico. Fue a primera hora de la tarde del domingo cuando se produjo la exploración del menor -el término que se utiliza en la jurisdicción de menores para referirse a la toma de declaración-, que compareció en el cuartel de Sueca acompañado de su madre en todo momento.

En líneas generales, el niño repitió a los investigadores exactamente la misma versión que su padre: que entró en el cuarto como si estuviese loco y que acuchilló a su amigo sin más. Por ahora no ha trascendido si el hijo entró en detalles, pero, al igual que su padre, no se movió ni un milímetro de esa versión.

Antes que él, los agentes le habían insistido al padre a lo largo de las sucesivas entrevistas mantenidas con él desde que se entregó, haciéndole repetir una y otra vez su versión de los hechos para ver si incurría en contradicciones o aportaba algún dato más. Todo en vano: Juan Francisco M. F. no ha variado ni un ápice su primera versión: que mató al pequeño porque sufrió "un ataque de locura". Y de ahí no ha salido en ningún momento.

Cuchilladas en el pecho

Aunque la autopsia no se realizará hasta este lunes por la mañana en el Instituto de Medicina Legal de Valencia, sí ha trascendido que el menor presenta varias cuchilladas en el pecho y que estas han sido infligidas, al parecer, con un cuchillo de cocina de casa del presunto autor. El análisis de las trayectorias, así como el ADN y huellas que pueda haber en el mango van a ser determinantes para aclarar quien mató a Alex: si el padre o el menor.

En el caso de que hubiese sido el niño, dado que tiene 13 años, es penalmente inimputable, puesto que en España solo existe responsabilidad penal a partir de los 14 años. Esto significa que, como mucho, la Fiscalía de Menores podría sugerir una serie de medidas reeducadoras, pero en ningún caso habría medidas penales como internamiento o libertad vigilada.

Esta situación también se le ha explicado al padre a lo largo de todas las entrevistas con la Guardia Civil, pero ni siquiera conociendo este hecho se ha salido ni un milímetro de su versión inicial: que él es el único autor de la muerte de Álex y que lo hizo porque se volvió loco.

¿Cuánto tiempo pasó?

Otra de las cuestiones que ayudarán a aclarar lo sucedido es cuánto tiempo pasó en realidad desde el acuchillamiento del pequeño y la entrega de Juan Francisco M. F., que no tiene antecedentes porque el único proceso penal en el que se ha visto envuelto -un delito leve de violencia de género a su exmujer y madre de sus dos hijos por insultos y trato vejatorio hace más de tres años- acabó en absolución.

Aunque tanto el autor confeso como su hijo mantienen que nada más producirse la muerte el primero cogió al segundo, lo llevó a casa de los abuelos y después se entregó a la Guardia Civil, adonde llegó sobre las 18.30 horas, los investigadores están pendientes de que los forenses les establezcan con la máxima exactitud la hora del fallecimiento.

Si coincide con lo que dicen el detenido y su hijo, es probable que ambos estén diciendo la verdad, pero si no es así, cobrará más fuerza la hipótesis del relato acordado entre ambos y la supuesta escenificación que le habría seguido, incluido el hecho de que el padre llegase a la Guardia Civil con las ropas ostentosamente ensangrentadas.

A la espera de las huellas y el ADN

También es necesario esperar el resultado de las pruebas genéticas y lofoscópicas (huellas) que está llevando a cabo el Instituto Armado, cuyos agentes de Criminalística se llevaron de la escena del crimen el cuchillo supuestamente empleado, que forma parte del juego que había en la cocina del domicilio, así como un bate de béisbol, que, aunque no tenía muestras de sangre, sí estaba en el cuarto, por lo que decidieron llevárselo ante la posibilidad de que en la autopsia, además de las heridas de arma blanca, aparezcan señales de golpes propinados con un objeto como el citado.

La propia delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, reiteró el domingo, al término del multitudinario y doloroso minuto de silencio en memoria de Álex celebrado en Sueca, que "todas las hipótesis están abiertas", por lo que instó a esperar a que concluya el trabajo de la Guardia Civil antes de decantarse por una teoría o la contraria.