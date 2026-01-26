Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere un hombre en el incendio en un edificio de viviendas de Tenerife

El fuego se declaró este lunes en un inmueble ubicado en la calle Elías Serra Rafols de La Laguna

Un hombre ha fallecido este lunes en el incendio de una vivienda en La Laguna (Tenerife)

Andrés Gutiérrez

Pedro Fumero

La Laguna

Un varón de 74 años ha fallecido este lunes en el incendio que se ha declarado en un edificio de viviendas de la localidad tinerfeña de La Laguna, en la calle Elías Serra Rafols.

Bomberos del Consorcio de Tenerife acudieron a apagar el fuego.

Hasta el lugar se han desplazado también efectivos de la Policía Local de La Laguna y varias ambulancias del Servicio de Urgencias Canario ( SUC).

Un edificio de cinco plantas

La activación de los recursos de emergencias se produjo a las 7:39 horas por un incendio en un edificio de cinco plantas y con cuatro pisos por cada planta.

Según el inspector Tinguaro Méndez, de la Policía Local, el hombre fallecido tiene 74 años y era el único morador de la casa afectada por el incendio.

Motoristas de la Policía Local fueron los primeros en llegar ante la importante columna de humo y activaron más recursos ante la sala del 112.

Desalojo de vecinos de dos edificios

Los policías locales desalojaron a los vecinos del portal donde ocurrieron los hechos y el del contiguo. La mayoría de las personas desalojadas son estudiantes y familias con hijos.

Los bomberos tuvieron que utilizar una autoescala para rescatar a una madre y su hijo de corta edad. Ambas personas supuestamente inhalaron algo de humo y se les ha trasladado a un centro sanitario en una ambulancia.

También se ha activado a un inspector del área de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna, que, junto con el jefe de turno de los bomberos, valorarán la posibilidad de realojar a los vecinos que salieron de sus domicilios.

Agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Policía Nacional ya están iniciando las gestiones para conocer las causas del incendio.

TEMAS

