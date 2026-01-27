Investigación
Detenido un padre en Córdoba tras el presunto asesinato de su hija
El hombre se encontraba en el sistema de Viogen y ahora está en el hospital al resultar herido
Araceli R. Arjona
Un hombre ha sido detenido en Córdoba tras asesinar presuntamente a su hija en el barrio de Ciudad Jardín, en entorno de la estación de Renfe, según ha adelantado COPE y ha confirmado la Subdelegación del Gobierno y la Policía Nacional. La calle en la que se ha producido el suceso es Villa de Rota.
Dichas fuentes han informado de que el presunto asesinato tuvo lugar la noche del lunes en torno a las 22 horas y actualmente están abiertas todas las líneas de investigación, si bien "se descarta que haya sido por violencia de género". Tanto el padre como la hija son mayores de edad. El padre que estaba en el sistema Viogen del Gobierno, se encuentra hospitalizado ya que resultó herido, si bien la Policía Nacional no ha confirmado que hubiera intento de suicidio.
Fuentes de Emergencias 112 han indicado que recibieron el primer aviso a las 21.45 horas por una persona que alertaba de la presencia de un hombre con una herida autoinflingida con arma blanca en el abdomen, lo que requirió intervención de sanitarios y posterior traslado a centro hospitalario. El suceso tuvo lugar en la calle Villa de Rota. También indicaban que había una mujer herida de 30 años, que fue evacuada a Urgencias y que resultó ser su hija, finalmente fallecida.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Rescatan a una mujer en Gijón justo cuando se dirigía al mar en la playa de San Lorenzo
- Julio Fernández, productor de miel asturiano: 'Cuando entren los argentinos no tendremos nada que hacer en precio
- La canguesa Cristina Vega deja su acta de diputada tras aprobar una oposición nacional: 'Esta etapa ha significado mucho
- Los primeros que dudaron del carril Ensidesa (mucho antes que el ministro Óscar Puente tras el accidente de tren de Adamuz)
- Conmoción en Tineo y en la hostelería asturiana: fallece de forma repentina José Manuel, 'Manel', Arias García, alma de Casa Emburria
- La hostelería asturiana llora la muerte de Eduardo Fanjul: 'Siempre tuvo don de gentes; es una gran pérdida para Gijón