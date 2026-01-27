Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Descarrilamiento en AsturiasCarrera ilegal GijónBrote sarna Hospital Valle del NalónMichael SchumacherAmbulancia AeropuertoLoterías y Apuestas del Estado
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Los Reyes asistirán el jueves a la misa funeral por los muertos en el accidente de Adamuz

El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave e la alta velocidad en España, ha dejado 45 fallecidos

La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro

Uno de los vagones del Iryo accidentado en Adamuz.

Uno de los vagones del Iryo accidentado en Adamuz. / IGAT

Olaya González

José Luis Escudero

Madrid

La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 45 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.

Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
  2. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
  3. Rescatan a una mujer en Gijón justo cuando se dirigía al mar en la playa de San Lorenzo
  4. Julio Fernández, productor de miel asturiano: 'Cuando entren los argentinos no tendremos nada que hacer en precio
  5. La canguesa Cristina Vega deja su acta de diputada tras aprobar una oposición nacional: 'Esta etapa ha significado mucho
  6. Los primeros que dudaron del carril Ensidesa (mucho antes que el ministro Óscar Puente tras el accidente de tren de Adamuz)
  7. Conmoción en Tineo y en la hostelería asturiana: fallece de forma repentina José Manuel, 'Manel', Arias García, alma de Casa Emburria
  8. La hostelería asturiana llora la muerte de Eduardo Fanjul: 'Siempre tuvo don de gentes; es una gran pérdida para Gijón

CTIC y la Universidad de Oviedo impulsan microcredenciales en computación cuántica y computación avanzada aplicada a la IA

CTIC y la Universidad de Oviedo impulsan microcredenciales en computación cuántica y computación avanzada aplicada a la IA

Moeve Fútbol Zone 1x10: El pulso continúa

Adif aumenta a 230 km/h la velocidad de los trenes entre Madrid y Barcelona tras la reparación de la vía

Adif aumenta a 230 km/h la velocidad de los trenes entre Madrid y Barcelona tras la reparación de la vía

El Ministerio de Infancia propone impedir la entrada de menores a corridas de toros

El Ministerio de Infancia propone impedir la entrada de menores a corridas de toros

Nuevos cursos en FUCOMI, con matrícula abierta

Nuevos cursos en FUCOMI, con matrícula abierta

La agenda cultural de invierno de Villaviciosa trae retransmisiones de ópera en directo, cine y teatro para todos los públicos: estos son los próximos actos en la capital maliayesa

La agenda cultural de invierno de Villaviciosa trae retransmisiones de ópera en directo, cine y teatro para todos los públicos: estos son los próximos actos en la capital maliayesa

El Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, valora los resultados de la EPA del cuarto trimestre

Tracking Pixel Contents