Gritos y mucha tensión al pasar el vehículo con el detenido por delante de la casa del niño asesinado en Valencia

El traslado al juzgado del vecino de Sueca (Valencia) detenido tras haber confesado a la Guardia Civil ser el autor de la muerte de Àlex, el niño de trece años que falleció el sábado tras recibir media docena de cuchilladas, ha provocado una terrible coincidencia ya que, de camino a las dependencias judiciales, el furgón policial ha pasado justo por delante del domicilio familiar de la víctima, donde se habían reunido tíos del niño y otros parientes para arropar a los padres en estos duros momentos.

A lo largo de toda la mañana, los abrazos, la rabia, el dolor y las lágrimas han llenado no solo la vivienda familiar, sino toda la calle, ya que decenas de vecinos se han desplazado hasta el lugar para estar junto a los padres de Àlex, puesto que sabían que, probablemente, el detenido pasaría por el lugar. Sobre las 11 h de la mañana, varios vehículos de la Guardia Civil custiodaban el furgón en el que se encontrabo el presunto autor de los hechos, lo que ha provocado momentos de gran tensión, con gritos de "asesino", insultos y crisis nerviosas de algunos presentes, que se han lanzado hacia el vehículo con rabia y angustia.

Una pancarta con el mensaje "Todos somos Àlex" y la figura de un futbolista de espaldas con el número 40 (dorsal que vestía el menor en su equipo) colgaba de la vivienda familiar como recuerdo al menor. A pesar del dolor, la familia repartía pegatinas con esta misma imagen entre los presentes para mantener viva la memoria del menor.

La Guardia Civil ha tenido que frenar a algunos de los presentes en su intento de golpear el furgón. El juzgado al que las fuerzas de seguridad trasladaban al detenido se encuentra a escasos metros de la vivienda. Para evitar que la tensión fuera en aumento, los agentes han acordado que el furgón policial entrara por el garaje del juzgado para que no pudieran ver al detenido.

La tensión ha llegado a tal extremo que la madre de Álex ha tenido que ser atendida por un equipo médico que se ha desplazado hasta la vivienda con una ambulancia. La familia no se ha separado de ellos en ningún momento. Y reconocen que estarán junto a ellos todo el tiempo que sea necesario. "Vienen días muy duros. Lo van a pasar muy mal porque no lo esperábamos", señalaba un familiar del menor.

Una hermana de la madre de Àlex relataba compungida que vino de madrugada desde Madrid el domingo después de recibir la trágica noticia. “Lo que ha hecho no tiene perdón de Dios. Tenía toda la vida por delante. Era un niño bueno y cariñoso, toda la gente le quería y no nos explicamos lo que ha pasado”, relata. A pesar del dolor, solo tienen palabras de agradecimiento y cariño por todos los actos y homenajes que se están realizando en la localidad. "Fui ayer al homenaje del CF Promeses de Sueca. Lo querían mucho, pero ya no está", lamentaba.

La familia de Àlex ha estado presente durante toda la mañana en las dependencias judiciales, donde han conocido que el asesino confeso ha ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza.