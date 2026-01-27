Hallan el cadáver de un hombre en aguas del norte de Tenerife
El cuerpo fue sacado del agua por socorristas y bomberos de Tenerife en una embarcación
El cadáver de un hombre fue localizado a primeras horas de la tarde de este martes en aguas del norte de Tenerife. Según las primeras estimaciones, el varón puede tener alrededor de 70 años y es extranjero.
El cuerpo sin vida fue detectado a las 15:00 horas a decenas de metros del barrio de Punta Brava, en el municipio del Puerto de la Cruz.
Varios testigos alertaron de que una persona flotaba sin signos vitales a unos 30 metros de la costa.
Recursos de intervención
Hasta el lugar acudió un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno canario, otra aeronave de Salvamento Marítimo (Helimer), bomberos del Consorcio de Tenerife del parque de La Orotava, una ambulancia medicalizada, policías locales y policías nacionales.
Los primeros en llegar al lugar fueron socorristas del Puerto de la Cruz y bomberos en una embarcación. Tras recuperar al bañista del agua, lo trasladaron hasta Playa Jardín.
En dicho enclave, personal sanitario de la ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) comprobó que el varón estaba en parada cardiorrespiratoria y le realizó maniobras de reanimación avanzadas, pero no consiguieron que recuperara el pulso y la respiración, por lo que se confirmó el fallecimiento.
Agentes de la Policía Nacional se encargaron de la instrucción de las diligencias y la custodia del cuerpo hasta que fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para realizarle la autopsia.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Rescatan a una mujer en Gijón justo cuando se dirigía al mar en la playa de San Lorenzo
- Julio Fernández, productor de miel asturiano: 'Cuando entren los argentinos no tendremos nada que hacer en precio
- La canguesa Cristina Vega deja su acta de diputada tras aprobar una oposición nacional: 'Esta etapa ha significado mucho
- Los primeros que dudaron del carril Ensidesa (mucho antes que el ministro Óscar Puente tras el accidente de tren de Adamuz)
- Piden el cierre de la UCI del Hospital Valle del Nalón por un brote de sarna entre los trabajadores
- Manu hace historia y enamora con su solidario gesto tras conseguir el bote más alto de la historia de Pasapalabra: Antena 3 cambia su programación por el especial del histórico día del concursante