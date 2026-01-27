Operación policial
Un tiroteo de narcos a guardias civiles en el río Guadalquivir en Sevilla se salda con cuatro detenidos
Varias embarcaciones semirrígidas fueron localizadas por un operativo de la Guardia Civil en el caño Brazo de la Torre cuando, al parecer, buscaban refugio por las inclemencias meteorológicas
Rafa Aranda
La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas tras el operativo contra el narcotráfico desplegado el pasado sábado en el río Guadalquivir, en el caño denominado Brazo de la Torre de Aznalcázar (Sevilla). Según ha informado en un comunicado, se produjo un tiroteo cuando los ocupantes de las embarcaciones semirrígidas fueron sorprendidos por los agentes, que respondieron con disparos desde una de las embarcaciones.
Se localizaron varias embarcaciones semirrígidas que, al parecer, buscaban refugio por las inclemencias meteorológicas. Entonces se activó un operativo de Guardia Civil con la intervención del Servicio Aérero junto con el GAR para su interceptación.
Durante la intervención, tras identificarse como Guardia Civil, los agentes fueron sorprendidos por disparos desde una de las embarcaciones. Los guardias civiles respondieron al fuego con disparos intimidatorios.
Aunque la actuación finalizó sin heridos por armas de fuego, tres componentes del GAR fueron atendidos por lesiones de carácter leve como consecuencia de las actuaciones. Como resultado, han sido detenidas cuatro personas e incautadas dos embarcaciones.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Rescatan a una mujer en Gijón justo cuando se dirigía al mar en la playa de San Lorenzo
- Julio Fernández, productor de miel asturiano: 'Cuando entren los argentinos no tendremos nada que hacer en precio
- La canguesa Cristina Vega deja su acta de diputada tras aprobar una oposición nacional: 'Esta etapa ha significado mucho
- Los primeros que dudaron del carril Ensidesa (mucho antes que el ministro Óscar Puente tras el accidente de tren de Adamuz)
- Conmoción en Tineo y en la hostelería asturiana: fallece de forma repentina José Manuel, 'Manel', Arias García, alma de Casa Emburria
- La hostelería asturiana llora la muerte de Eduardo Fanjul: 'Siempre tuvo don de gentes; es una gran pérdida para Gijón