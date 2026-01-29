En Castell de Ferro
Investigan la muerte de una mujer de 62 años en una acequia de agua en Granada
La mujer ha sido hallada pasadas las 21:30 horas por familiares suyos, que horas antes habían denunciado su desaparición
EFE
La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer de 62 años que ha sido encontrada en la noche de este miércoles en una acequia de agua de Castell de Ferro (Granada) por causas que se desconocen.
La mujer ha sido hallada pasadas las 21:30 horas por familiares suyos, que horas antes habían denunciado en el cuartel de la Guardia Civil y a través de redes sociales su desaparición, en una acequia de entrada de agua situada junto a la rambla del Sotillo en Castell de Ferro.
La Guardia Civil que se encuentra ahora en el lugar investiga la causa que ha podido ocasionar su fallecimiento.
El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal y Forense de Granada para realizarle la autopsia, que determinara la causa de la muerte.
La alcaldesa de Gualchos-Castell de Ferro, Antonia María Antequera, ha indicado a EFE que ha conocido el suceso tanto de la desaparición como de la muerte, a través de redes sociales esta noche.
- Manu gana Pasapalabra, con un bote de 2.668.000 euros, y sorprende a todos confesando en qué lo gastará: 'Lo primero que haré es comprarme una camisa
- Colegios, campings, residencias de mayores: estos son los 112 edificios de varios concejos de Asturias en zonas inundables, según un colectivo científico
- El empresario asturmexicano que abrió el único hotel 'gran lujo' de Asturias rehabilitará ahora el palacio de Nevares, del siglo XVI
- El gran proyecto llamado a revitalizar el corazón de Oviedo tendrá que esperar: un importante hallazgo, la clave
- Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
- Las tomas del rodaje de la serie "Pluribus" en el Calatrava en diciembre de 2024
- La historia del dominicano que tardó año y medio en conseguir los papeles en Asturias: 'Mi mujer tenía nacionalidad española, y ni con esas
- Multitudinaria despedida en Tineo del hostelero de Casa Emburria, Manel Arias: “Es muy injusto, estaba como un roble”