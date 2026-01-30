Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo protesta MercosurCáncer de mama AsturiasÓscar PuenteProfesores asturianosAlquiler habitaciones AvilésInvestigación ovetense Francia
instagramlinkedin

Investigación

Un detenido tras embestir a una patrulla de Tráfico de la Guardia Civil en Estepona

El conductor, de origen francés sin carné, fue detenido en Estepona tras embestir a un vehículo y arrojar bolsas con marihuana durante una persecución nocturna

El conductor embistió con el coche que conducía contra una patrulla de Tráfico de la Guardia Civil

El conductor embistió con el coche que conducía contra una patrulla de Tráfico de la Guardia Civil / BRAIS LORENZO

EFE

Málaga

Una persona ha sido detenida en Estepona tras embestir con el coche que conducía a una patrulla de Tráfico de la Guardia Civil durante una intervención, según han informado este viernes a EFE fuentes del instituto armado.

El conductor del automóvil, de origen francés y sin carné, embistió, sin causar heridos, un vehículo de la Guardia Civil durante una persecución nocturna de Marbella a Estepona, lanzó bolsas de marihuana por la ventanilla y dio positivo en drogas tras ser arrestado después de estrellar su coche e intentar huir a pie, según el diario 'Málaga hoy'.

El hombre circulaba supuestamente bajo los efectos de las drogas cuando sobre las tres de la madrugada los agentes detectaron un coche a gran velocidad.

El conductor, no residente en España, hizo caso omiso a las señales de alto, se dio a la fuga y aceleró rumbo a Estepona.

Durante varios kilómetros, el vehículo fue seguido por los guardias mientras recorría urbanizaciones de la zona de Selwo, donde rompió varias barreras de acceso a lo largo de su escapada.

En el transcurso de la fuga, comenzó a arrojar bolsas que los investigadores recuperaron y que contenían 13 kilogramos de marihuana.

Tras estrellarse, el conductor abandonó el coche e intentó escapar a pie, pero fue alcanzado y fue sometido a una prueba de detección de estupefacientes, en la que dio positivo.

Noticias relacionadas

Al detenido se le imputan varios delitos, entre ellos el de atentado a agente de la autoridad, después de que supuestamente embistiera el vehículo de la Guardia Civil.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sufrió once cirugías para salvar la pierna tras romperse la tibia y ni el fentanilo le calmaba el dolor: cinco traumatólogos ovetenses, ante el juez
  2. Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
  3. Multado con 200 euros por tener la baliza de emergencia V-16 pero llevar la luz inadecuada: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
  4. Manu gana Pasapalabra, con un bote de 2.668.000 euros, y sorprende a todos confesando en qué lo gastará: 'Lo primero que haré es comprarme una camisa
  5. Fallece Victoria García Villar, histórica directora de la Residencia Mixta de Gijón
  6. Muere un conductor en Mieres al estrellarse contra unas cocheras en Rioturbio
  7. El calvario de Juan Milans, el joven ovetense que sufrió once cirugías para salvar su pierna: 'El dolor y el olor de la herida fueron horribles
  8. El empresario asturmexicano que abrió el único hotel 'gran lujo' de Asturias rehabilitará ahora el palacio de Nevares, del siglo XVI

Ganado

Estigma y salud mental

Sorteo Bonoloto del viernes 30 de enero de 2026

Sorteo Bonoloto del viernes 30 de enero de 2026

Dile cosas bonitas

Cuando cuidar no es obligación, sino suerte

Sorteo Euromillones del viernes 30 de enero de 2026

Sorteo Euromillones del viernes 30 de enero de 2026

Los Sánchez-Lima tienen "las mejores vistas de Oviedo" e hicieron llorar a Diego Cervero

Los Sánchez-Lima tienen "las mejores vistas de Oviedo" e hicieron llorar a Diego Cervero

La pasión azul de la familia Sánchez Lima: un piso con vistas al Tartiere y un altar con la virgen de Covadonga para apoyar a su equipo: "El Oviedo se lo merece"

Tracking Pixel Contents