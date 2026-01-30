Detenido un teniente de la Guardia Civil en Valencia por violar tres veces a su pareja y maltratarla

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido el teniente de la Guardia Civil de Bétera por violar tres veces a su pareja y maltratarla

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. / GUARDIA CIVIL

Redacción

La magistrada titular de la plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Llíria ha dejado en libertad con medidas cautelares --entre otras orden de alejamiento-- para el teniente de la Guardia Civil de Bétera detenido por presuntamente violar tres veces a su pareja y maltratarla.

Según han confirmado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la jueza recibió este jueves al arrestado y acordó su libertad provisional con medidas cautelares consistentes en prohibición de aproximación a menos de 700 metros de la denunciante, su lugar de trabajo y de cualquier lugar que frecuente, así como a la localidad donde reside, así como de comunicación con ella por cualquier medio y colocación de una tobillera GPS para el control del alejamiento.

Cuatro meses de relación

El detenido queda investigado en una causa abierta inicialmente, y sin perjuicio de ulterior calificación, por delitos de maltrato, agresión sexual, injurias y coacciones en el ámbito de la violencia de género, precisan las mismas fuentes. La víctima ha denunciado varios episodios de malos tratos y tres agresiones sexuales durante los cuatro meses de relación que mantuvieron.

Estos son los motivos por los que casi 700 hogares asturianos han perdido el derecho a cobrar el bono social térmico

Santa María del Mar se prepara para el Carnaval y tendrá merienda de comadres el 12 de febrero

Costas reducirá la servidumbre de la ría de Villaviciosa para salvar el edificio paralizado en La Barquerina: así es la propuesta de Hugo Morán

Marco Rodríguez sirve bocadillos y fe azul desde Gascona: "El Real Oviedo tiene posibilidades de salvarse"

Encuentran en un "narcopiso" de San Martín del Rey Aurelio el cuerpo de un hombre que llevaba varios días muerto

La vida de Natalio Grueso en la cárcel de Badajoz: en un módulo de respeto, visitas de allegados y a la espera de conocer destino final

Pasapalabra revienta X con el vídeo más esperado: se filtra el ganador final del concurso tras cientos de duelos entre Rosa y Manu
