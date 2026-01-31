Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo protesta MercosurCáncer de mama AsturiasÓscar PuenteProfesores asturianosAlquiler habitaciones AvilésInvestigación ovetense Francia
instagramlinkedin

Investigación

Detenido un hombre por la muerte violenta de otro en Sabadell

Los hechos se han producido alrededor de las 5:30 horas de la madrugada en una pelea al interior de un domicilio

Un coche de los Mossos d'Esquadra, en una imagen de archivo.

Un coche de los Mossos d'Esquadra, en una imagen de archivo. / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 49 años como presunto autor de la muerte violenta de otro hombre en la localidad barcelonesa de Sabadell.

Sobre las 5.30 horas de la madrugada de este sábado los agentes han recibido un aviso por una supuesta pelea en el interior de un domicilio y, a su llegada, han localizado el cuerpo sin vida de un hombre que presentaba signos de violencia, informa el cuerpo en un comunicado.

Noticias relacionadas

En el lugar del incidente también han localizado a un hombre que ha sido detenido por su presunta relación con los hechos y se ha abierto una investigación que se encuentra bajo secreto de las actuaciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
  2. Un camión cisterna cargado de leche vuelca en la Autovía del Cantábrico y bloquea el tráfico en sentido Galicia durante seis horas
  3. Multado con 200 euros por tener la baliza de emergencia V-16 pero llevar la luz inadecuada: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
  4. ArcelorMittal prepara un traslado de hasta 5.600 empleos de Europa a India que afecta a Asturias
  5. Adiós a otra tienda de Amancio Ortega en Asturias: Inditex cierra hoy una de sus marcas más populares en Gijón, después de 10 años
  6. El calvario de Juan Milans, el joven ovetense que sufrió once cirugías para salvar su pierna: 'El dolor y el olor de la herida fueron horribles
  7. Llega a Asturias una masa polar: la AEMET alerta de que el peligro será 'importante o extraordinario' en el Cantábrico, con oleaje y fuerte viento
  8. Primer día de la nueva etapa de uno los grandes templos de la hostelería en Asturias: 'Los cambios que hagamos van a ser poco a poco.

Los cuatro portugueses absueltos por la presunta violación del Carmen impugnan los recursos de las dos chicas

Los cuatro portugueses absueltos por la presunta violación del Carmen impugnan los recursos de las dos chicas

El HUCA reorganiza la realización de mamografías para atajar las esperas denunciadas por pacientes

Asturias se posiciona en el campo de la IA: ya es la quinta comunidad del país, dice el Gobierno regional

Asturias se posiciona en el campo de la IA: ya es la quinta comunidad del país, dice el Gobierno regional

Los aceites naturales de plantas, un arma contra la resistencia a los antibióticos

Los aceites naturales de plantas, un arma contra la resistencia a los antibióticos
Tracking Pixel Contents