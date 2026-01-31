Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | La muerte de una mujer en la UCI eleva a 46 el número de víctimas

Fallece la víctima 46 del accidente de Adamuz: una joven opositora de la Palma del Condado

La tragedia de Adamuz se ha cobrado una nueva vida y se elevan a 46 los fallecidos en el accidente entre los dos trenes. La víctima es una joven vecina del municipio onubense de La Palma del Condado, en Huelva, una de las opositoras que viajó en el Alvia de vuelta a casa tras hacer el examen de instituciones penitenciarias.

La chica viajaba en el vagón 2, uno de los más afectados en el siniestro, y eleva a 29 los vecinos de la provincia de Huelva que han perdido la vida en el accidente. Al ser rescatada se trasladó de inmediato al Hospital Reina Sofía de Córdoba, donde ha permanecido ingresada en la UCI, "con pronóstico grave", según los partes médicos, hasta ahora en que se ha confirmado el fallecimiento por parte de la Junta de Andalucía.