Investigación
Un hombre mata a su madre con un arma blanca y deja herido a su padre en Algeciras
La Policía Nacional investiga el caso y busca al presunto autor del crimen
Redacción
La Policía Nacional investiga un homicidio ocurrido en la localidad gaditana de Algeciras en el que una mujer ha fallecido tras ser agredida con arma blanca, presuntamente por su hijo.
Según ha informado la Policía Nacional, los hechos se produjeron anoche alrededor de las 23:00 horas en un domicilio familiar de la localidad.
Además de la víctima mortal, el marido de la mujer resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia a un centro sanitario, donde permanece ingresado recibiendo atención por heridas de carácter grave.
Agentes de la Policía Nacional se hicieron cargo de este suceso desde el primer momento y activaron el dispositivo policial y judicial correspondiente.
Las diligencias iniciadas apuntan como presunto autor al hijo mayor de edad de la pareja, quien aún se encuentra en búsqueda por parte de las autoridades.
Las investigaciones policiales continúan activas para el total esclarecimiento de los hechos y la localización del presunto agresor.
- Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
- Un camión cisterna cargado de leche vuelca en la Autovía del Cantábrico y bloquea el tráfico en sentido Galicia durante seis horas
- Multado con 200 euros por tener la baliza de emergencia V-16 pero llevar la luz inadecuada: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- ArcelorMittal prepara un traslado de hasta 5.600 empleos de Europa a India que afecta a Asturias
- Adiós a otra tienda de Amancio Ortega en Asturias: Inditex cierra hoy una de sus marcas más populares en Gijón, después de 10 años
- El calvario de Juan Milans, el joven ovetense que sufrió once cirugías para salvar su pierna: 'El dolor y el olor de la herida fueron horribles
- Llega a Asturias una masa polar: la AEMET alerta de que el peligro será 'importante o extraordinario' en el Cantábrico, con oleaje y fuerte viento
- Primer día de la nueva etapa de uno los grandes templos de la hostelería en Asturias: 'Los cambios que hagamos van a ser poco a poco.