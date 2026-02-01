Investigación
Herido un niño de 4 años tras caer desde un segundo piso en Álava
Fuentes del Departamento vasco de Seguridad apuntan a que la caída del menor ha sido accidental
EFE
Vitoria
Un niño de 4 años ha resultado herido este domingo tras caer de un segundo piso de un edificio en la localidadad alavesa de Oion.
Fuentes del Departamento vasco de Seguridad han informado a EFE de que el pequeño ha sido trasladado al hospital vizcaíno de Cruces en un helicóptero de Osakidetza. Las mismas fuentes han señalado que todo apunta a que la caída del menor ha sido accidental.
El suceso se ha producido pasadas las 13:30 horas en un edificio ubicado en la calle Virgen Blanca de la localidad alavesa.
- Un juez pone freno a una práctica habitual en la capital asturiana a la hora de multar: adiós a una sanción de 200 euros impuesta por la DGT
- Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
- Una conductora choca contra dos vehículos aparcados y termina tirada en la calzada con un ataque de nervios: la llamativa intervención policial en Mieres
- Cazorla manda, el Oviedo gana, el Tartiere sonríe: victoria de oro ante el Girona (1-0)
- Las nuevas incorporaciones para el centro comercial Los Prados de Oviedo: una bolera, un restaurante mejicano y una cafetería sumamente conocida
- Mónica Sánchez, profesora de la Universidad de Oviedo: «Perder a un hijo no se supera, sabes que esa herida forma parte del camino»,
- Míchel Sánchez, técnico del Girona, 'disfruta' de Cazorla: 'Cada vez que lo veo me alegro
- Doce', el caballo ciego de pura raza española que busca un hogar: 'Es muy noble y cariñoso, nunca vimos tanta dulzura