Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | La muerte de una mujer en la UCI eleva a 46 el número de víctimas

El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave de la alta velocidad en España, ha dejado 46 fallecidos

La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro

La hija de una víctima de Adamuz: "Somos las 45 familias que lucharán por saber la verdad"

La hija de una víctima de Adamuz: “Somos las 45 familias que lucharán por saber la verdad”

Lucía Feijoo Viera

Antonio Romero

Rubén Gargoi

Madrid

La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.

Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.

