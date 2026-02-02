Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Polémica ArzobispoInvestigación AdamuzLista espera mamografíasTSK BolsaZona Bajas Emisiones OviedoTiempo Asturias
instagramlinkedin

Investigación

Herida muy grave una mujer en Madrid tras ser golpeada y rociada con un líquido abrasivo

Dos individuos atacaron a la víctima en una vivienda de la localidad de Sevilla la Nueva cuando se encontraba con su bebé, que ha resultado ileso

Ambulancias del SUMMA112 tras una agresión a una mujer de 30 años en su casa en Sevilla la Nueva.

Ambulancias del SUMMA112 tras una agresión a una mujer de 30 años en su casa en Sevilla la Nueva. / EMERGENCIAS 112

EFE, EP

Madrid

Una mujer de unos 30 años ha resultado gravemente herida tras sufrir una agresión por dos desconocidos en su vivienda de la localidad madrileña de Sevilla la Nueva, donde sanitarios han tenido que atenderla de urgencia por fracturas en varios huesos y quemaduras de distinto grado en el 40% de su cuerpo tras ser rociada con un líquido abrasivo.

La víctima se encontraba en ese momento con su bebé, que ha resultado ileso.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de las investigaciones, si bien fuentes consultadas por Europa Press señalan que los primeros indicios no apuntan a que se trate de un caso de violencia de género, aunque por el momento tampoco está totalmente descartado.

Los hechos se han producido en torno a las 10:00 horas en una vivienda de la calle Constitución, hasta donde se han trasladado personal del SUMMA 112 para atender a la víctima por una fractura de mandíbula y de extremidades superiores, así como por quemaduras de segundo y tercer grado en el 40% de su cuerpo.

Noticias relacionadas

Por estas lesiones ha tenido que ser intubada, estabilizada y trasladada en estado muy grave al Hospital La Paz. Bomberos de la Comunidad de Madrid también han sido requeridos por un pequeño incendio en la cocina que, sin embargo, ya había sido sofocado a su llegada, ha informado Emergencias 112.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
  2. Un juez pone freno a una práctica habitual en la capital asturiana a la hora de multar: adiós a una sanción de 200 euros impuesta por la DGT
  3. Mónica Sánchez, profesora de la Universidad de Oviedo: «Perder a un hijo no se supera, sabes que esa herida forma parte del camino»,
  4. El restaurante asturiano en una aldea de 20 habitantes que solo cocina productos comprados 'a 20 kilómetros a la redonda' y que recomienda la guía Michelin: 'Te sorprenderá
  5. Primeras palabras del piloto asturiano Fernando Alonso, tras probar su nuevo coche Aston Martin de Fórmula 1: 'Tenemos mucho trabajo por hacer
  6. Una década detrás de la barra: Tania Rodríguez celebra los diez años de La Perla en Cangas del Narcea
  7. El legado del 'Principito' ovetense, el chaval que empezó vendiendo relojes en su Seat 600 y que acabó levantando 800 viviendas
  8. La residencia universitaria del campus de Mieres se llena de alumnos tras una década casi vacía: 'Es muy cómodo vivir aquí

Atención conductores asturianos: un juez pone en jaque las multas de radares y obliga a la devolución de puntos y pago de hasta 300 euros por el radar 'foto-rojo'

Atención conductores asturianos: un juez pone en jaque las multas de radares y obliga a la devolución de puntos y pago de hasta 300 euros por el radar 'foto-rojo'

Tomé aplaude la sentencia que tumbó los permisos ambientales para transformar la térmica de La Pereda, en Mieres: "La quema de residuos no es una opción"

Tomé aplaude la sentencia que tumbó los permisos ambientales para transformar la térmica de La Pereda, en Mieres: "La quema de residuos no es una opción"

La Hermandad de los Estudiantes defiende al Arzobispo por las críticas a su discurso sobre la inmigración: "Estamos orgullosos de tan buen pastor"

La Hermandad de los Estudiantes defiende al Arzobispo por las críticas a su discurso sobre la inmigración: "Estamos orgullosos de tan buen pastor"

Multas de 200 euros por no tener en cuenta este elemento de seguridad: la Guardia Civil vigila a los coches asturianos

Multas de 200 euros por no tener en cuenta este elemento de seguridad: la Guardia Civil vigila a los coches asturianos

Habla otra paciente del HUCA con riesgo de cáncer de mama: "Los retrasos empezaron en el verano de 2024"

Habla otra paciente del HUCA con riesgo de cáncer de mama: "Los retrasos empezaron en el verano de 2024"

Corvera impulsa el reciclaje orgánico con una nueva campaña de compostaje doméstico de la mano de Cogersa

Corvera impulsa el reciclaje orgánico con una nueva campaña de compostaje doméstico de la mano de Cogersa

Si las juntas de los azulejos se te resisten, con estos dos ingredientes estarán siempre como nuevas: respeta el color con resultados increíbles

Si las juntas de los azulejos se te resisten, con estos dos ingredientes estarán siempre como nuevas: respeta el color con resultados increíbles

La descomunal cascada que ruge bajo la cueva de la Santina de Covadonga cada vez que hay deshielo: "Parece IA"

La descomunal cascada que ruge bajo la cueva de la Santina de Covadonga cada vez que hay deshielo: "Parece IA"
Tracking Pixel Contents